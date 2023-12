“Pomp**i e pompette non servono”, tapiro di Striscia a Vira Carbone: “Non volevo dire clistere” Striscia la notizia consegna un tapiro a Vira Carbone dopo la gaffe nella quale è incappata in diretta tv a Buongiorno Benessere. “Cercavo una parola più delicata di clistere”, scherza la conduttrice, cui era sfuggita la frase: “Pompe, pomp*** e pompette non servono”.

A cura di Stefania Rocco

Tapiro di Striscia la notizia a Vira Carbone, conduttrice di Buongiorno Benessere che è incappata in una gaffe diventata virale e avvenuta in piena diretta televisiva. A raggiungere Vira Carbone è stato il tapiroforo Valerio Staffelli che ha scambiato con il celebre volto Rai qualche battuta a proposito di quanto andato in onda qualche giorno fa su Rai1. Un momento involontariamente comico che ha provocato qualche istante di imbarazzo alla popolare presentatrice del servizio pubblico.

Che cosa ha detto Vira Carbone in diretta su Rai1

Vira Carbone, conduttrice di Buongiorno benessere, stava conducendo uno spazio dedicato alla salute quando è incappata nella gaffe diventata virale. In studio si parla di appendicite e, dopo l’intervento dell’esperto, la conduttrice prova a riassumere così: “Certo, allora…pompe, pom***i…ehm pompine e pompette non servono”. La padrona di casa si è accorta immediatamente dell’errore, tanto da avere provato a rimediare in diretta ma il filmato ha impiegato pochi minuti a fare il giro della rete.

La consegna del tapiro a Vira Carbone

Raggiunta da Valerio Staffelli, Carbone ha spiegato: “Non ho una dialettica hot. Stavo cercando una parola più delicata di clistere”. “In una Rai un po’ monopolizzata dalla destra, il suo è l’unico programma rosso… cioè con bollino rosso”, ha scherzato l’inviato di Striscia a cui la conduttrice ha risposto: “Diciamo che da 11 anni è l’unico programma di medicina con il sorriso. Abbiamo sorriso un po’ troppo. A me piace molto utilizzare vezzeggiativi. Ora questo Tapiro lo guarderò prima di andare in diretta il sabato mattina, e mi dirò di non usare più diminutivi”. Il servizio con la consegna del tapiro andrà in onda nella puntata di Striscia la notizia di lunedì 4 dicembre, poco prima della diretta del nuovo appuntamento con il Grande Fratello condotto da Alfonso Signorini.