Scontro tra Vira Carbone e Pierluigi Diaco a BellaMà: lei va via e la puntata si registra di nuovo La puntata di BellaMà del 7 dicembre avrebbe dovuto vedere tra gli ospiti anche Vira Carbone, ma una lite accesa in studio avrebbe fatto saltare tutto. Dagospia racconta di uno scontro tra la giornalista e Pierluigi Diaco avvenuto durante la registrazione. Il retroscena.

A cura di Gaia Martino

Nella puntata di BellaMà dello scorso 7 dicembre 2023, Vira Carbone avrebbe dovuto partecipare come ospite insieme a Luana Ravegnini per parlare di "Tv della salute". La puntata in questione però ha visto la presenza solo della conduttrice di Check Up su Rai 1, in studio da sola. È Dagospia a rivelare il retroscena che avrebbe fatto saltare l'ospitata in questione: durante la registrazione si sarebbe accesa una lite tra la giornalista e il conduttore Perluigi Diaco.

Lo scontro tra Vira Carbone e Pierluigi Diaco

Vira Carbone, racconta Dagospia, dopo aver registrato la puntata di BellaMà, avrebbe fatto marcia indietro. Si sarebbe accesa una lite che avrebbe indotto la Carbone a "non firmare la liberatoria per la puntata". Dietro le tensioni ci sarebbero alcune richieste fatte da Diaco alla sua ospite tra cui quella di cantare la canzone di Mary Poppins, "basta un poco di zucchero e la pillola va giù". La giornalista avrebbe chiesto di poterla cantare in playback scatenando l'ira del conduttore il quale, riesumando un vecchio battibecco, ha commentato: "Mi auguro che stavolta tu non ti sia portata il telefonino", scrive Dagospia. Vira Carbone, a quel punto, per sdrammatizzare avrebbe sottolineato la loro amicizia ("Mi rimproveri sempre, ma tu e io siamo amici"), ma sarebbe stata smentita dal collega: "Difficile essere amici non sentendosi da cinque anni". La giornalista, inoltre, avrebbe tolto più volte la parola alla Ravegnini, ospite insieme a lei, e Diaco avrebbe così sbottato: "Non dev'essere per niente facile creare sintonia con te".

La decisione di Vira Carbone

L'atmosfera in studio dopo l'ultima affermazione di Diaco si sarebbe accesa e la giornalista, a quel punto, avrebbe "preso armi e bagagli", poi "lasciato lo studio rifiutandosi di firmare la liberatoria". Scrive Dagospia che, dopo quanto accaduto, Pierluigi Diaco e tutto il team avrebbero girato nuovamente la puntata (andata in onda il 7 dicembre) ma con una sola ospite, Luana Ravegnini.