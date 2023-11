Pierluigi Diaco chiede un applauso per la memoria di Umberto Balsamo, ma lui è vivo: arrivano le scuse Pierluigi Diaco ha chiesto un forte applauso alla memoria di Umberto Balsamo dopo l’esibizione di Manuela Villa sulle note della celebre “Balla”. Ma il cantautore è vivo e vegeto. Le scuse via Twitter: “Balsamo ha compreso ed è stato fin troppo paziente e di questo gli sono grato”.

Durante la puntata andata in onda giovedì 16 novembre di BellaMà, la stessa nella quale si è svolta l'intervista con Riccardo Bocca, Pierluigi Diaco chiede un forte applauso alla memoria di Umberto Balsamo dopo l'esibizione di Manuela Villa sulle note della celebre "Balla". Nulla di strano, se non fosse che il cantautore è vivo e vegeto e ironicamente ha persino risposto "Presente!" su Facebook. Resosi conto della svista, Pierluigi Diaco ha chiesto scusa attraverso i canali ufficiali di Rai2: "Chiedo scusa a lui e al pubblico e lo farò anche dal vivo quando lunedì torneremo in onda".

La gaffe di Pierluigi Diaco

Dopo la canzone "Balla" cantata da Manuela Villa, Pierluigi Diaco si rivolge ai giovanissimi del suo studio, la Generazione Z: "Non lo conoscevate. Magari il brano sì, ma l'autore no, eh, dite la verità?". E a quel punto Pierluigi Diaco conferma: "Un bravissimo autore, Umberto Balsamo, facciamo un applauso alla sua memoria". E nel tardo pomeriggio, infatti, arriva la replica dell'autore su Facebook: "Presente!". Il cantautore 81enne ha composto canzoni che hanno fatto la storia della nostra canzone: "Non pensare a me", "L'angelo azzurro", "Italia" cantata da Mino Reitano. Lo scorso anno è stato anche ospite di Arena Suzuki, la trasmissione revival di Amadeus.

Le scuse del conduttore

Pierluigi Diaco, nelle prime ore del mattino, ha chiamato Umberto Balsamo per scusarsi e poi ha registrato un video affidato ai canali social della Rai: "Questa mattina ho chiamato personalmente Umberto Balsamo per chiedere scusa in relazione alla puntata di ieri, in cui ho chiamato un applauso in sua memoria. Ho commesso un gravissimo errore, mi sono scusato con lui, mi scuserò con il pubblico lunedì nella diretta di BellaMà. Balsamo ha compreso ed è stato fin troppo paziente e di questo gli sono grato. Può capitare, ma un giornalista ha il dovere di chiedere scusa quando sbaglia. Questo accadrà lunedì, pubblicamente. Un abbraccio a tutti".