Vira Carbone nega la lite con Diaco a Bellama’: “Non ero in puntata, siamo in ottimi rapporti” Raggiunta da Fanpage.it, Vira Carbone nega la lite con Pierluigi Diaco avvenuta, secondo Dagospia, durante la registrazione della puntata del 7 dicembre. “Ottimi rapporti, Diaco è un collega e lo stimo”, risponde la giornalista glissando sui dettagli. Ma quando le facciamo notare che non si tratta di una smentita e le chiediamo se fosse o meno nello studio del programma di Diaco, nega: “Non c’ero”.

A cura di Stefania Rocco

Raggiunta da Fanpage.it, Vira Carbone nega l’indiscrezione a proposito della presunta lite con Pierluigi Diaco dietro le quinte di Bellama’ nella puntata registrata il 7 dicembre scorso. La giornalista smentisce dunque la ricostruzione pubblicata da Dagospia a proposito di una serie di scaramucce verbali con il collega che avrebbero spinto la conduttrice di Buongiorno Benessere a non firmare la liberatoria necessaria alla messa in onda della puntata. “Per carità, assolutamente no. Diaco è una persona che conosco, che stimo. Non c’è alcuna notizia. Diaco non mi ha fatto niente. Tutto tranquillissimo. Neanche le ho lette queste cose”, ha dichiarato Vira Carbone a Fanpage.it.

Vira Carbone smentisce la presenza nello studio di Bellama’ il 7 dicembre scorso

Quando le facciamo notare che non si tratta di una smentita piena e le chiediamo se abbia o meno partecipato alla puntata di Bellama’ in questione, la giornalista risponde: “Non c’è nessuna notizia, davvero. Se ero in puntata? Mi avete vista? Non c’ero. Non c’è stato proprio nulla, nessuna polemica. Diaco è una persona con la quale ho buoni rapporti. Siamo due colleghi che si stimano. Il rapporto tra noi era assolutamente tranquillo. Non c’era nulla da chiarire perché non c’è stato alcuni screzio. Non ‘è accaduto nulla ma, come sempre, ogni volta che si parla di me e Diaco, ci sono polemiche. Vi assicuro che è tutto tranquillissimo. Siamo in ottimi rapporti. Lo puoi virgolettare”. Per meglio definire la sua posizione, Carbone ci invia quindi un messaggio di testo in cui ribadisce: “Vira Carbone non ha nulla da dire e non ha nulla contro Pierluigi Diaco che è un collega con il quale è in ottimi rapporti”.

La presunta lite tra Diaco e Vira Carbone nello studio di Bellama’

Secondo quanto pubblicato da Dagospia, Vira Carbone avrebbe preso parte insieme a Luana Ravegnini alla puntata di Bellama’, format di Rai2 condotto da Pierluigi Diaco, registrata il 7 dicembre scorso. Sul sito di Roberto D’Agostino, che cita fonti di Viale Mazzini, si legge che la giornalista non avrebbe acconsentito alla messa in onda della puntata in questione dopo una serie di scaramucce verbali con il padrone di casa, cominciate dopo il rifiuto della giornalista di prodursi nell’interpretazione della canzone “Basta un poco di zucchero”, cantata da Mary Poppins. Il rifiuto sarebbe stato seguito da un velato rimprovero del conduttore che, citando un episodio avvenuto in passato, avrebbe punto così la collega: “Mi auguro che stavolta tu non ti sia portata il telefonino”. “Tranquillo, l’ho lasciato in camerino in modalità aereo”, avrebbe risposto la giornalista, per poi aggiungere, “Mi rimproveri sempre ma tu e io siamo amici”. “Difficile essere amici non sentendosi da 5 anni”, sarebbe stata la risposta di Diaco. Un episodio ricco di particolari – e pare diventato chiacchierassimo nei corridoi di Viale Mazzini – ma che la giornalista smentisce a Fanpage.it, sostenendo l’alterco non si sia mai verificato e addirittura negando di avere partecipato alla registrazione di Bellama’ del 7 dicembre scorso.