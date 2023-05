A Un Passo dal Cielo Massimiliano Ossini, il conduttore di UnoMattina guest star per una puntata Nella sesta puntata della fiction di Rai1, in onda giovedì 4 maggio, ci sarà anche Massimiliano Ossini, reduce da una stagione televisiva molto fortunata.

A cura di Andrea Parrella

Non solo tv, ma anche fiction. Stasera, 4 maggio 2023, alle 21.30 su Rai1, il conduttore di UnoMattina e Linea Bianca, Massimiliano Ossini, sarà la guest star della sesta puntata di Un Passo dal Cielo 7, la fiction prodotta da Lux Vide, in onda tutti i giovedì in prima serata su Rai1. Ossini interpreterà l’inedito ruolo di Doc e per lui sarà un'esperienza inedita, che in qualche modo certifica la popolarità e l'affetto del pubblico nei suoi confronti.

Massimiliano Ossini nuovo volto del mattino di Rai1

Continua, infatti, la stagione televisiva d’oro di Massimiliano Ossini che dopo aver chiuso in crescita l’edizione 2022/2023 di Linea Bianca, prosegue con la sua avventura a Uno Mattina, in onda tutti i giorni alle 8.55 sulla prima rete Rai dal lunedì al venerdì. Un programma che quest'anno ha messo una nuova veste, uscendo dalla dimensione strettamente informativa e dedicandosi a temi light e trovando così una sua identità definita. Modalità che si sta ritagliando una consistente fetta di pubblico, visti gli interessanti dati di ascolti registrati sin da inizio stagione.

I nuovi personaggi di Un passo dal cielo

Tra i nuovi personaggi di Un passo dal cielo 7, c'è Manuela Nappi interpretata da Giusy Buscemi, una poliziotta esperta in prossemica e tecniche di interrogatorio. Poi, c'è Nathan, interpretato da Marco Rossetti, noto come l'uomo degli orsi perché si racconta che sia stata un'orsa a prendersi cura di lui, prima che due antropologi lo adottassero. Luciano Paron, interpretato da Giorgio Marchesi, ha l'aria di un cowboy, ma è l’uomo più ricco e potente della valle. È sua, la più grande mandria di bovini del Veneto. Gregorio Masiero, interpretato da Leonardo Pazzagli, è un artista che scolpisce il legno, che da qualche mese lotta con il grande dolore per la perdita della moglie Roberta. Mirko Sartor è interpretato da Alessandro Bedetti, ha 17 anni e vive con la madre Adele Sartor, interpretata da Giulia Vecchio, presso la comunità per il recupero di ragazze minori con precedenti penali gestita dalla stessa Adele. Hans Christian, interpretato da Davide Tucci, arriva in valle perché lavora con Joe Bastianich. Sembra l'uomo perfetto, sportivo, empatico. Si avvicinerà alla compagna di Vincenzo. Infine, Lisa Fabricetti, interpretata da Francesca Masini, ha 16 anni ed è la figlia di Huber.