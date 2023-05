Massimiliano Ossini: “Volevo fare l’attore, poi la Tv mi hanno cambiato la vita” Il conduttore si è raccontato a Mara Venier nel corso della puntata di Domenica In del 21 maggio.

A cura di Andrea Parrella

È uno dei volti sorpresa di questa stagione televisiva che si avvia alla conclusione. Massimiliano Ossini si è preso la conduzione di UnoMattina, dando al programma un nuovo volto e una nuova identità, con un eccellente riscontro in fatto di ascolti e seguito di pubblico. La consacrazione, se è possibile definirla così, è il passaggio a Domenica In, ospite di Mara Venier nella puntata del 21 maggio. "Finalmente sono da Mara Venier – ha detto Ossini scherzando con la conduttrice – La bellezza delle mie figlie è che loro continuavano a dirmi che, nonostante tutte le cose che stessi facendo, fino a quando non sarei passato da Mara non avrei raggiunto lo status di personaggio famoso. L'ho detto a Mara e lei, per fortuna, mi ha invitato".

Gli inizi in Tv a Disney Channel

Ossini, che in questi anni ha definito il suo profili anche con i vari spazi di approfondimento sull'ambiente e la natura, ha ripercorso la sua carriera ventennale nel mondo dello spettacolo, iniziata con ben altri intenti: "Ho iniziato come attore, facendo una tournée teatrale, facevo il Cyrano. Erano gli inizi, ma poi ho fatto un provino per Disney Channel, era il 99 e la scuola di recitazione costava, quindi ho fatto quella cosa per sopperire a queste spese. Però qualcosa è cambiato, da 6 mesi che doveva durare, il programma è andato avanti per 6 anni".

A proposito del suo passato da attore, di recente ha avuto anche un piccolo ruolo in Un passo dal cielo: "In Un passo dal cielo non ho fatto una parte, ma un cameo. tanti amici mi chiedevano quando sarei andato in onda e io ho precisato: ‘Guardate, non dovete distrarvi e nemmeno prendere il cellulare e leggere il messaggio, perché in quel caso vi siete già persi la parte in cui ci sono io'".

L'incontro con sua moglie

Tra gli aspetti trattati anche quello della vita privata, visto che Massimiliano Ossini, pur lavorando a Roma, ha famiglia ad Ascoli, città di cui è originaria sua moglie. Particolare il racconto della loro conoscenza: "Mia moglie è di Ascoli, l'ho conosciuta in montagna. A lei non piace che lo sottolinei ma ci siamo incontrati per la prima volta in discoteca. Mi ha chiesto "per caso hai un chewing gum", gliel'ho cercato per l'intera discoteca, alla fine l'ho trovato e ci siamo conquistati con quel chewing gum. Siamo andati a dormire alle 7 del mattino e avevamo appuntamento alle 10 del mattino. Io mi presento con la tavola all'appuntamento e lei dov'era? Da tutt'altra parte".