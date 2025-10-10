A Tale e Quale Show Giorgio Panariello indignato, la reazione per l’imitazione di Renato Zero

La terza puntata di Tale e Quale Show si apre con l’imitazione di Gianni Ippoliti, che con il suo Renato Zero scandalizza l’imitatore del cantante per eccellenza. Ecco cosa ha detto Giorgio Panariello.

La terza puntata di Tale e Quale Show si apre con Gianni Ippoliti, chiamato all'ardua impresa di imitare Renato Zero. Performance di per sé già complessa, ancor di più se si considera la presenza di Giorgio Panariello, decano tra gli imitatori di Renato Zero in Italia, diventato negli anni una specie di alter ego del cantante romano.

L'imitazione di Gianni Ippoliti

Una prova infelice per Ippoliti, che in effetti non è riuscito a entrare nei panni di Zero, almeno dal punto di vista vocale. La reazione del giurato, esagerata anche con una certa ironia, è stata di sconcerto totale: "A me più che Renato, pareva arenato Zero", ha detto con una battuta. Per poi aggiungere: "Te sei inchiodato. Non mi sembrava una grande interpretazione".

Ha proseguito ironicamente anche Leonardo Pieraccioni: "Ho avuto l'impressione che stessi cercando le chiavi", ha detto a Ippoliti. Dello stesso avviso anche Alessia Marcuzzi, che ha scherzato: "A me sembrava Renato Zero che imitava Gianni Ippoliti". Senza pietà, immancabilmente, anche Cristiano Malgioglio: "Ascoltandoti mi è venuto bisogno di paracetamolo".

Chi ha vinto la seconda puntata, la classifica provvisoria

Ippoliti ha aperto il terzo appuntamento di Tale e Quale Show, che la scorsa settimana ha consegnato la vittoria di puntata a Simone Cavallo (qui l'intervista su Fanpage). Con la sua interpretazione di Benson Boone ha conquistato pubblico e giuria. L'artista è riuscito a convincere i giudici non solo per la somiglianza vocale, ma anche per l'intensità emotiva messa in scena. Di seguito, la classifica provvisoria della seconda puntata, con i rispettivi punti assegnati ad ogni protagonista:

Samuele Cavallo con 65 punti

Maryna (Marina Valdemoro Maino) con 56 punti

Insinna & Cirilli con 53 punti

Tony Maiello con 52 punti

Pamela Petrarolo con 44 punti

Le Donatella con 40 punti

Antonella Fiordelisi con 39 punti

Peppe Quintale con 36 punti

Gianni Ippoliti con 33 punti

Carmen Di Pietro con 21 punti