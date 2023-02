A CTCF il monologo di Luciana Littizzetto sulle case dei fuori sede, la creator: “Mi hanno copiato” Il monologo sembra coincidere in buona parte con il video della content creator Noemi Mariani, ideatrice del format ‘Case da incubo’ molto seguito su TikTok. Non solo le battute della comica torinese sembrano essere molto simili a quelle del video social già esistente, ma anche gli annunci riportati sono gli stessi.

A cura di Giulia Turco

A Che Tempo che Fa domenica 19 febbraio Luciana Littizzetto ha portato uno dei suoi irriverenti monologhi, questa volta parlando del tema assai caldo della difficoltà che molti giovani studenti o lavoratori fuori sede hanno nel trovare una sistemazione. Annunci di appartamenti e stanze improponibili a prezzi esorbitanti. Un tasto dolente che si ripresenta ormai in ogni grande città. Peccato che a reclamare i diritti sul format e anche sulle battute ci abbia pensato la creato Noemi Mariani, ideatice della pagina social ‘Case da Incubo’.

Il monologo di Littizzetto simile ad un video già presente sui social

“Ieri sera Littizzetto a Che Tempo che Fa ha parlato del problema del caro affitti per i fuori sede”, fa notare su Twitter la giornalista Charlotte Matteini. “Ha preso un po’ di annunci trovati qui sul web e ha fatto un monologo. Peccato che si sia dimenticata di specificare la fonte da cui ha tratto tutto, battute comprese”. In effetti, il monologo sembra coincidere in buona parte con il video della content creator Noemi Mariani, ideatrice del format ‘Case da incubo’ molto seguito su TikTok.

Non solo le battute della comica torinese sembrano essere molto simili a quelle del video social già esistente, ma anche gli annunci riportati sono gli stessi. Uno scivolone, quello degli autori di Che Tempo che Fa, che non sembra essere andato affatto giù a Noemi Mariani, che su Instagram si è sfogata: “Grazie agli autori di CTCF che hanno palesemente copiato il format e le battute senza neanche fare un piccolo credit. Case da incubo va avanti, una battaglia portata avanti da persone che veramente non riescono a trovare casa”.

Chi è Noemi Mariani ideatrice del format Case da Incubo

Copyriwriter milanese di 33 anni, Noemi Mariani è diventata famosa sui social grazie al profilo @mangiapregasbatty, con il quale affronta il tema del carovita per gli studenti e lavoratori che cercando di comprare o affittare casa. I suoi video su Instagram e TikTok sono cliccatissimi, tanto che dallo scorso autunno il suo format ‘Case da incubo’ è approdato anche nella redazione de Le Iene, con la quale collabora nei panni di inviata alla ricerca di una sistemazione.