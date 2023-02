Luciana Littizzetto su Maria De Filippi: “L’ho vista provata, era triste: pensavo fosse solo stanca” La comica torinese racconta di aver avuto la percezione di un momento complesso per Maria già quando, una settimana prima della morte di Costanzo, era andata a Roma per registrare una puntata di C’è posta per te. “Era magra, sembrava un po’ lontana. Sapevamo degli acciacchi di Costanzo”.

A cura di Giulia Turco

Luciana Littizzetto ricorda Maurizio Costanzo. In onda a La Bomba, il programma radiofonico che conduce su Radio Deejay, a pochi giorni dalla sua morte, la comica torinese ha ricordato il conduttore come una figura che “intercettava i sentimenti, il modo, era molto vicino alla gente ed è stato uno che prendeva posizione, cosa che, nell’ambiente, non fanno in tanti”.

Littizzetto racconta l’ultima volta che ha visto Maria

Proprio nelle ultime settimane prima della morte di Costanzo, Luciana Littizzetto è stata a Roma, nello studio di Maria De Filippi, per registrare una puntata di C’è Posta per Te. È stata l’occasione per rivedere la padrona di casa, collega e amica per la quale nutre un profondo affetto. Eppure, ammette la comica, già allora per Maria De Filippi sarebbero stati giorni già particolarmente difficili. “L’ho vista provata quando sono andata a Roma la settimana scorsa. Era triste, magra, un po’ lontana. Ho pensato che fosse stanca. Certo, sapevamo degli acciacchi di Costanzo…”, racconta in radio Littizzetto, ammettendo di essere parecchio turbata dalla morte del conduttore. “Noi bestie della tv dobbiamo dire grazie perché sono passati tutti da lì, da quel parco. Ha saputo raccontare, e lo faceva ancora adesso, meglio di chiunque altro, i tempi, le mode”.

Il legame tra Luciana Littizzetto e Maria De Filippi

Le due donne sono, d’altronde, profondamente legate anche lontano dalle telecamere. Luciana Littizzetto infatti non ha mai nascosto che fu proprio Maria De Filippi ad avere un ruolo centrale nella scelta di adottare i suoi due figli. “È stato grazie a lei”, ha raccontato la comica in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni. “Ero andata a prendere un caffè a casa sua e mi ronfiò che aveva a iniziato questa esperienza”, ovvero quella di adozione del figlio Gabriele. Da allora la conduttrice è sempre stata un punto di riferimento nella sua vita professionale e privata.