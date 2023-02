Lettera alla mamma di Blanco, Luciana Littizzetto: “Ti sarai sentita mortificata, in colpa per lui” La comunica torinese ha dedicato alla mamma di Blanco una lettera, letta in studio a CTCF, nella prima puntata all’indomani del Festival di Sanremo 2023. “Lui lo sa che ha fatto una ca*ata, ma immagino che sappia farsi perdonare. Quei figli speciali sanno sempre trovare la via del cuore”.

A cura di Giulia Turco

Sul caso Blanco arriva anche l’ironia sferzante di Luciana Littizzetto. La comunica torinese ha dedicato alla mamma di Blanco una lettera, letta in studio a CTCF, nella prima puntata all’indomani del Festival di Sanremo 2023. “Ti sei sentita mortificata, colpevole al posto suo. Ti sarai chiesta ‘L’avrò educato male? Ho messo troppi pochi fiori in casa?’”.

La lettera di Luciana Littizzetto alla mamma di Blanco a CTCF

"Come ti sarai sentita?", si chiede quindi Littizzetto pensando alla mamma di Riccardo Fabbriconi in quel momento tanto denso di rabbia e di stupore. "Il cuore che non batte, il fiato che non esce".

Io so cosa avrai pensato: “Ma Tananai guarda anche lui è fulminato ma guarda come si controlla bene”. Perché sempre il mio deve fare il pirla? Distruggendo il lavoro di tante persone per bene? Con tutti che ti dicono “dai ha 20 anni, dovrebbe essere maturo”. Se vabbè, in Italia l’adolescenza dei ragazzi dura fino ai 50 anni. Ma quando crescerà?”

La mamma di Blanco, che in realtà si chiama Paola, era in platea al Festival e non dev'essere stato semplice gestire la reazione dei figlio sul palco. "Lui lo sa che ha fatto una ca*ata, ma immagino che sappia farsi perdonare", continua a rincuorarla Luciana Littizzetto. "Quei figli speciali che hanno un grande talento, ma un carattere difficile da governare. Quei figli sanno sempre trovare poi la via del cuore".

Il rapporto di Blanco con mamma Paola

La mamma era presente a Sanremo anche lo scorso anno, naturalmente, quando Riccardo Fabbriconi era in gara al Festival. Proprio in quell’occasione, dopo essersi esibito insieme a Mahmood, Blanco era sceso in platea ad abbracciare i suoi genitori: mamma Paola e papà Giovanni. “Quando ero piccolino li facevo dannare”, ha detto il cantante che ha tre fratelli. “È stata una soddisfazione, in senso buono, vederli piangere”, ha fatto sapere ai tempi in un’intervista al Corriere della Sera.