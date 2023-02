Blanco scrive una lettera all’Ariston e Sanremo: “Chiedo scusa alla città dei fiori” Blanco con un post su Instagram si è scusato con l’Ariston e con Sanremo per quanto accaduto ieri sera durante la prima serata del Festival di Sanremo 2023: “Ti ho messo in lacrime come la mia mamma, mi hai visto fragile come un bimbo e proprio qui, dove mi hai insegnato a correre, sono caduto”.

A cura di Gaia Martino

Blanco con un post su Instagram si è scusato per quanto accaduto ieri sera sul palco dell'Ariston. L'artista non sentiva la sua voce in cuffia, anziché fermare la musica per poter risolvere il problema tecnico, ha distrutto la scenografia floreale sul palco. Dopo le polemiche e dopo aver conquistato il perdono di Amadeus, ha aggiunto una foto sul suo profilo Instagram. Con una breve lettera indirizzata all'Ariston, ha chiesto scusa per il suo gesto.

La lettera di Blanco dopo aver distrutto la scenografia sul palco

Blanco ha chiesto scusa a Sanremo, al palco dell'Ariston, "alla città dei fiori". Questa la breve lettera scritta e postata con una foto sul suo profilo:

Cadono fiori, Ariston. Si spezzano fiori, Ariston. Cala il sipario, Ariston. Ti ho messo in lacrime come la mia mamma, Ariston. Mi hai visto fragile come un bimbo e qui proprio qui, dove mi hai insegnato a correre, sono caduto. Mi sono rotto la faccia e piango, Ariston. Ma poi…Rido, rido, ridi, rido, perché non sono perfetto come mi volevi. Ma finalmente sono me stesso, ti voglio bene Ariston. Con tutta la mia follia.

Amadeus: "Non ha chiesto di essere capito ma perdonato"

Amadeus in conferenza stampa ha spiegato cosa è successo durante la performance di Blanco. Il conduttore e direttore artistico del Festival ha ricevuto una telefonata dal cantante questa mattina, che si è scusato.

Blanco stamattina mi ha chiamato, era dispiaciuto. Ha chiesto scusa al Festival, a me. Ha sbagliato e questo lo sa lui per primo. Ho chiesto a lui com'è capitato e come può non capitare il futuro. Quando ci sono problemi tecnici basta alzare le mani, io mi fermo. Può capitare che qualcosa non funzioni, ci sta, è capitato. La rabbia che lui ha avuto.. è un ragazzo che tra poco compirà 20 anni, l'ha scatenata sui fiori ma non per mancare rispetto a Sanremo.

Ha continuato anticipando la volontà dell'artista, "vuole essere perdonato perché ha capito di aver fatto qualcosa di sbagliato. Vorrei accettare le scuse con serenità".