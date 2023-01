Luciana Littizzetto e la prof colpita dagli studenti, l’avvocato: “La comica tollera il bullismo” Dopo le parole della comica piemontese arriva la replica della legale della prof. colpita da due proiettili di gomma: “Se pensa quelle cose, allora tollera il bullismo”.

Il caso della professoressa di Rovigo, ferita nel corso di una lezione da colpi sparati da una pistola ad aria compressa, continua nonostante il fatto risalga a tre mesi fa. Dopo le parole di Luciana Littizzetto a Radio Deejay – "Se il prof. riesce a essere empatico non gli sparano in classe" – il caso si è riacceso: arriva la dura replica della legale Tosca Sambinello, che sostiene e tutela le ragioni della professoressa di scienze Maria Cristina Finatti, questo il suo nome. Le parole dell'avvocato Tosca Sambinello: "Luciana Littizzetto ha perso un'occasione per starsene zitta".

La replica

La professoressa dell'Itis di Rovigo è stata raggiunta al volto da due pallini di gomma, sparati da una pistola giocattolo. La legale Tosca Sambiniello ha spiegato: "Mi auguro che sia stata una boutade delle sue perché, se la battuta è pensata, sta a significare che la signora “tollera” gli atti di bullismo in classe allorquando i docenti non siano stati in grado d’instaurare un rapporto empatico con gli alunni".

Anche Matteo Salvini ha attaccato Luciana Littizzetto

Il vicepremier Matteo Salvini ha replicato a Luciana Littizzetto con un post sui social network: "Come si può solo pensare di dire una cosa del genere? A volte il silenzio è d’oro". Ma c'è stata anche la reazione muscolare di tutto il gruppo politico di centrodestra. Da Forza Italia, Elisa Venturini: "Sarebbe bene non ironizzare su un episodio molto doloroso sia per l’insegnante coinvolta che per tutta la scuola. Pensare che i ragazzi di Rovigo abbiano sparato i pallini contro la professoressa per il fatto che quest’ultima non sarebbe stata “empatica” vuol dire trovare una giustificazione". Il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara su Twitter: "Quando uno studente spara ad un insegnante non ci sono se e non ci sono ma. Educhiamo al rispetto sempre e comunque".