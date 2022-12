A Ballando con le Stelle Gabriel Garko ricorda la morte del padre: “Scusa se quel giorno non c’ero” Nella semifinale di Ballando con le Stelle, Gabriel Garko ha ricordato il padre scomparso con la voce rotta per l’emozione: “Scusa se quel giorno non eravamo con te. Mio padre mi stimava, non mi ha mai tarpato le ali”.

A cura di Elisabetta Murina

Anche per Gabriel Garko la semifinale di Ballando con le Stelle 2022, in onda venerdì 2 dicembre, è stata ricca di emozioni. Se Rosanna Banfi si è commossa parlando della madre malata di alzheimer, l'attore non è riuscito a trattenere le lacrime parlando del padre scomparso.

Il dolore di Gabriel Garko per la morte del padre

Per il compito di questa settimana, Gabriel Garko ha scelto di raccontare con i passi di danza il momento della perdita del padre. Una scomparsa che ha lasciato nel ballerino e attore un profondo dolore per via del rapporto che lo ha sempre legato a lui. Rapporto particolare, che non era basato su manifestazioni d'affetto eclatanti e complimenti pubblici, ma su un rispetto e sostegno reciproco mai detto fino in fondo:

Mio padre era un padre un pò atipico, non mi ha mai detto di non fare l'attore, non mi ha mai tarpato le ali. Era quello che mi aiutava, mi dava i soldi, gli faceva piacere e di questo sono molto contento. Mi sono reso conto che aveva un profondo rispetto e stima nei miei confronti anche se non me l'ha mai detto.

L'esibizione di Gabriel Garko e Giada Lini

Dopo un racconto con la voce rotta per l'emozione, Gabriel Garko si è esibito insieme alla sua compagna d'avventura Giada Lini. Per la prima volta il ballerino e attore ha cantato, emozionando gli spettatori. Nel corso della performance poi un momento con alcuni cartelli dedicati al pubblico, che recitavano: "Scusa papà se quel giorno non eravamo lì con te... Dedico questo momento a tutti coloro che si sono spenti nella profonda solitudine". Con questi messaggi il concorrente ha rivelato quindi di non essere stato presente nel momento della morte del padre e per questo ha voluto dedicarlo anche a tutti coloro che si sono trovati nella sua stessa situazione.