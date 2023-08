Vittorio Feltri: “Non vado in ferie da 45 anni e non ho mai messo piede al mare” Il direttore di Libero, prossimo al suo terzo ritorno al Giornale, si confessa al Corriere della Sera: “In ferie non ci vado da 45 anni e nel mare non ho mai messo piede, perché ci finiscono le deiezioni di tutti”.

Il mare è una tortura. Parola di Vittorio Feltri che, contattato dal Corriere della Sera, ha rivelato di non essere in ferie ormai da 45 anni: "Gli italiani sono tutti in ferie, ma in ferie da cosa?", diceva Marchionne. Anche il direttore di Libero, prossimo al suo terzo ritorno al Giornale, ha dichiarato di non concedersi mai riposo, ma soprattutto di non essere amante del mare. Un secco no all'estate: "Io nel mare non ci ho mai messo piede. Ci finiscono le deiezioni di tutti".

Perché Vittorio Feltri non va mai in ferie

Quando la redazione del Corriere della Sera lo contatta, lui è ancora in redazione e risponde alla sua maniera: "Al mare, io? Mi rompo già abbastanza le scatole a Milano, figuriamoci al mare. Ma sempre meglio di andare in ferie. Una tortura. Non faccio ferie da 45 anni. Peraltro io al mare non ci ho mai messo piede. Mi dicono che l'acqua sia salata ma non ho mai avuto modo di verificarlo". Vittorio Feltri, di certo, non è nuovo a provocazioni di questo tipo. Come quando, raccontando del rapporto con sua moglie, aveva ammesso di non aver mai tradito, "semmai ho diversificato". Parole che portarono alla replica della diretta interessata, Enoe Bonfanti: "Le sue diversificazioni? Sono fastidiose".

"Nel mare ci finiscono le deiezioni di tutti"

Come al solito, Vittorio Feltri finisce per essere ancora più diretto, al limite del buongusto: "Nel mare finiscono le deiezioni di tutto il mondo. Andranno anche prima nel Seveso, poi nell'Adda e nel Po, ma alla fine dove si piazzano? Nel mare. Per cui, questa esperienza la lascio volentieri agli altri". Vittorio Feltri non è il solo a preferire di restare a casa nei mesi estivi. Anche Mauro Corona ha dichiarato di non muoversi dai monti di Erto dove vive, così come Susanna Tamaro, che preferisce restare nelle campagne umbre, a Orvieto.