Sandra Bullock e Bryan Randall, la cerimonia nel 2017 per giurarsi amore eterno I due non si erano mai sposati, ma tre anni prima che a Randall venisse diagnosticata la SLA che ha messo fine alla sua vita, la coppia aveva celebrato il proprio amore in una cerimonia del 2017, come mostra un video pubblicato dal Daily Mail.

A cura di Andrea Parrella

Sandra Bullock e Bryan Randall non si erano mai sposati, ma in queste ore in cui l'attrice piange la scomparsa del suo compagno, emerge un video in cui si vedono i due scambiarsi una promessa nel corso di una cerimonia, nel dicembre del 2017. A rendere noto il video è stato il Daily Mail, che mostra la coppia in un momento di tenerezza, durante un ballo a suggellare la cerimonia informale e senza officianti, alla fine della quale Sandra Bullock definisce Randall "l'amore della sua vita".

La cerimonia del 2017

La cerimonia risale al 2017, tre anni prima della diagnosi che ha cambiato e poi messo fine alla vita del compagno di Bullock, al quale è stata diagnosticata la SLA nel 2020. Nella breve clip, si vedono i due stretti in un abbraccio, con abiti informali, in un resort delle Bahamas dove si trovavano per festeggiare il compleanno di Randall, nel dicembre di quell'anno.

Sandra Bullock spiega perché non abbia mai sposato Bryan Randall

Sandra Bullock e Bryan Randall si sono sempre sottratti alle luci dei riflettori, evitando di parlare troppo della loro relazione. Solo in un'occasione, l'attrice si sbottonò un po'. Sandra Bullock, intervistata da Jada Pinkett Smith, spiegò come mai aveva detto no al matrimonio con Bryan Randall:

Leggi anche Le foto del matrimonio di Annalisa e Francesco Muglia, il secondo sì in riva al mare