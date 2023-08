La storia di Bryan Randall e Sandra Bullock: i figli adottivi e la malattia, perché non si sono sposati Bryan Randall è morto a 57 anni, dopo avere lottato contro la SLA negli ultimi tre. Nel 2015, aveva conosciuto la sua compagna Sandra Bullock. Insieme stavano crescendo i tre figli: una avuta dal fotografo in una precedente relazione e i due figli adottivi dell’attrice. Non si sono mai sposati per un motivo preciso.

Il compagno di Sandra Bullock, Bryan Randall, è morto all'età di 57 anni. Da tre lottava contro la SLA. L'annuncio della morte è stato dato dalla famiglia. Randall era un modello, diventato poi fotografo. Proprio grazie al suo lavoro, nel 2015 aveva conosciuto Sandra Bullock e da allora non si erano più lasciati. Insieme stavano crescendo i tre figli: una avuta dal fotografo in una precedente relazione e i due figli adottivi dell'attrice.

Bryan Randall è morto dopo aver lottato per tre anni contro la SLA

Ad annunciare la morte di Bryan Randall è stata la famiglia del fotografo, tramite un comunicato diffuso da People: "È con grande tristezza che annunciamo che il 5 agosto, Bryan Randall si è spento serenamente dopo una battaglia durata tre anni contro la SLA". La famiglia ha fatto sapere che il cinquantasettenne ha preferito vivere privatamente e lontano da clamori mediatici, la lotta contro la malattia che durava da tre anni: "Bryan ha scelto di tenere privato il suo percorso con la SLA e coloro che gli volevano bene hanno fatto del loro meglio per rispettare questa richiesta".

Bryan Randall e Sandra Bullock si sono conosciuti nel 2015

Quando ha conosciuto Bryan Randall, Sandra Bullock era reduce da una dolorosa delusione sentimentale. Il matrimonio con Jesse James era finito con uno scandalo. Nel 2010, una manciata di giorni dopo avere ricevuto l'Oscar come Migliore Attrice per il film The Blind Side, infatti, l'attrice aveva scoperto il tradimento del marito con una spogliarellista. In quel periodo era in corso la pratica di adozione di un bambino, Louis, che – a seguito del divorzio – Sandra decise di adottare da mamma single. Cinque anni più tardi, Bullock ingaggiò Bryan Randall come fotografo per la festa in occasione del quinto compleanno di Louis e così, tra loro scoccò la scintilla. La relazione venne ufficializzata, quando ad agosto dello stesso anno, parteciparono insieme al matrimonio di Jennifer Aniston e Justin Theroux.

I figli adottivi di Sandra Bullock, Louis e Laila: la foto realizzata da Bryan Randall

Bryan Randall è arrivato nella vita di Sandra Bullock in un momento cruciale. L'attrice, infatti, stava adottando la seconda figlia, Laila, che all'epoca aveva 3 anni. In un'intervista rilasciata a Red Table Talk nel 2021, svelò come diede la notizia dell'arrivo della piccola al suo compagno:

Stavamo insieme ancora da poco, così gli ho detto: "Ricordi l'accordo di riservatezza che hai firmato quando hai fotografato mio figlio? Bene, è ancora valido perché quando tornerò da Toronto porterò con me una bambina". Bryan era sia felice che spaventato. È un uomo molto paziente, un santo. Si è evoluto a un livello che non è umano.

Bryan Randall lascia una figlia, già orfana di madre

Bryan Randall aveva già una figlia di nome Skylar Staten, nata da una precedente relazione e insieme a Sandra Bullock e ai suoi due bambini, avevano costituito una splendida famiglia allargata. Skylar è nata a settembre del 1993, dalla relazione del fotografo con Janine Staten. Sia Bryan Randall che la sua compagna attraversavano il calvario della dipendenza dalle droghe. Randall, andò in una clinica e affrontò un percorso di disintossicazione che gli permise di lasciarsi quell'incubo alle spalle. Janine Staten purtroppo è morta a gennaio del 2007. Era ricoverata in ospedale, le sue condizioni di salute erano precipitate a causa della sua dipendenza dall'eroina. La famiglia sostenne che la dose che le fu fatale le fu somministrata da un'altra persona, puntando il dito sull'uomo che aveva sposato, Michael Blankenship. Inizialmente, Skylar venne affidata alla nonna materna, poi Bryan Randall riuscì a dimostrare di avere ormai vinto la battaglia contro la dipendenza e ottenne l'affidamento di sua figlia. Skylar ha sempre mantenuto un profilo basso, evitando di esporsi pubblicamente. Di lei si sa molto poco, ha frequentato il college in Arizona e aspira alla carriera di modella, seguendo le orme del padre.

Perché Sandra Bullock e Bryan Randall non erano sposati

