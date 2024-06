video suggerito

Vito Coppola da ballerino ad aspirante chef, dopo Ballando con le Stelle sarà nel cast di Masterchef UK Vito Coppola sarà uno dei 20 concorrenti della prossima edizione di Masterchef UK. Si tratta di un cambio di carriera per il ballerino, che si è fatto conoscere dal pubblico grazie a Ballando con le Stelle in coppia con Arisa. Con la cantante ha avuto anche una storia d’amore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dalla pista da ballo alla cucina. Vito Coppola, ex maestro di Ballando con le stelle nel 2021 (in coppia con Arisa), sarà uno dei 20 concorrenti di Masterchef UK. Il ballerino ha deciso di intraprendere una nuova strada e dedicarsi alla cucina, pronto a mettersi alla prova anche in questa avventura.

L'annuncio di Vito Coppola

Vito Coppola ha indossato il grembiule di Masterchef UK e, con un post sul suo profilo Instagram, ha annunciato di essere uno dei 20 concorrenti della prossima edizione del programma. "Sono entusiasta di iniziare questa nuova incredibile avventura. Questa è un'esperienza unica nella vita e la vivrò al massimo dando il massimo e mettendo come sempre il 110% di impegno", ha raccontato l'aspirante chef, che si è fatto conoscere dal pubblico grazie al suo talento nel ballo, diventando insegnante di Ballando con le Stelle nel 2021 in coppia con Arisa. Alla vigilia della sua nuova esperienza promette di metterci tutta la passione necessaria, nella speranza di rendere la sua famiglia orgogliosa: "Mio nonno dice sempre: "Vito fai le cose con amore e passione e non sbaglierai mai". Prometto che lo farò!".

La carriera di Vito Coppola e la storia con Arisa

Nel 2019 Vito Coppola è apparso in tv come ballerino professionista durante una puntata del serale di Amici. Due anni più tardi è poi entrato come presenza fissa nel cast di Ballando con le Stelle in qualità di insegnante di danza. In quell'edizione ha fatto coppia con Arisa, intraprendendo con la cantante una relazione sentimentale anche fuori dallo studio del programma di Milly Carlucci. I due hanno vinto la sedicesima edizione dello show e hanno intrattenuto il pubblico con diversi momenti di passione. La loro storia d'amore è arrivata al capolinea nel luglio del 2022 in modo amichevole e ancora oggi sono rimasti in buoni rapporti.