Francesco Paolantoni saluta Tale e Quale Show: “Sarà un concorrente di Ballando con le stelle 2024” Francesco Paolantoni sarebbe stato scelto da Milly Carlucci per la prossima edizione di Ballando con le stelle, l’indiscrezione di TvBlog. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Milly Carlucci sta lavorando al nuovo cast di Ballando con le stelle, lo show da lei diretto e condotto che tornerà in tv dopo le vacanze estive. È partito da settimane il toto nomi dei concorrenti della prossima edizione: nelle ultime ore, rivela TvBlog, sarebbe stato confermato il primo ufficiale. Si tratterebbe di Francesco Paolantoni.

Francesco Paolantoni nel cast di Ballando con le stelle: l'indiscrezione

Francesco Paolantoni sarebbe stato scelto tra i concorrenti della nuova edizione di Ballando con le stelle. Il celebre volto televisivo, protagonista dello show di Stefano De Martino Stasera tutto è possibile, stando a quanto rivela TvBlog, sarebbe pronto ad immergersi in una nuova avventura televisiva. Si legge che avrebbe ricevuto la ‘benedizione' da Carlo Conti che lo ha scelto, accanto a Gabriele Cirilli, nelle ultime edizioni andate in onda di Tale e quale show. La Carlucci avrebbe chiesto al suo collega di ‘cedergli' il comico e il prossimo conduttore di Sanremo avrebbe risposto con un sì. Paolantoni dovrebbe trasferirsi nel sabato sera di Rai1, nello show di Milly Carlucci, e calarsi nei panni di un vero e proprio ballerino.

Le dichiarazioni di Milly Carlucci sul cast della nuova edizione

Milly Carlucci sta lavorando al cast di Ballando con le stelle e solo pochi giorni fa, ospite di Da noi…a ruota libera, ha dichiarato di non essere certa che l'attore Pierpaolo Spollon prenderà parte allo show "perché molto preso dalla sua carriera". Ha poi aggiunto: "Harry e Meghan direi che non sono molto accessibili al momento. Meryl Streep sarebbe bellissimo averla come ballerina per una notte, lei è una donna incredibile. Non posso dire più nulla perché è molto presto adesso, però c'è qualcosa che bolle in pentola". Mentre il cast è ancora incerto, sarebbe stata confermata la giuria, la stessa delle edizioni precedenti, ovvero quella composta da Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarlli e Guillermo Mariotto.