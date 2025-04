Veronica Maya e il sopracciglio ritoccato: “Dicevano che ero un mostro, è stata una punturina sbagliata di botox”

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Veronica Maya sarà una delle ospiti di Monica Setta nel programma Storie di donne al bivio domani, sabato 12 aprile, dalle 15 su Rai 2. Stando alle anticipazioni dell'intervista riportate da Leggo.it, la showgirl protagonista di Ne vedremo delle belle di Carlo Conti si è sfogata con la conduttrice dopo le offese ricevute per i ritocchi estetici a cui si è sottoposta. Molti utenti social, nei commenti ai suoi post su Instagram, hanno criticato la scelta di ritoccare anche la forma delle sopracciglia: "Hanno detto che avevo un sopracciglio più alto dell’altro, che ero sfigurata, piena di silicone" ha dichiarato aggiungendo che i messaggi di odio ricevuti l'hanno messa "profondamente in crisi".

Le parole di Veronica Maya

"Sui social hanno detto che ero un mostro, che non mi si poteva guardare, che ero più un transessuale che una donna. Centinaia di messaggi di odio, solo perché avevo fatto una puntura sbagliata di botox". Con queste parole, riportate da Leggo.it, Veronica Maya ha commentato l'ondata di insulti social che le è piombata addosso. La showgirl, ospite di Monica Setta in Storie di donne al bivio di sabato 12 aprile, ha continuato: "Non pensavo che nel 2025 una donna dovesse giustificarsi per una puntura di botox. Hanno detto che avevo un sopracciglio più alto dell’altro, che ero sfigurata, piena di silicone". La showgirl ha spiegato che il marito, chirurgo estetico, "mi ha fatto una punturina poco prima che iniziassi lo show (Ne vedremo delle belle, ndr). Il botox ha bisogno di un po' di tempo per riassorbirsi, per questo si notava". Veronica Maya ha poi spiegato quanto le abbiano fatto male quei commenti ricchi di insulti: "Ho 47 anni, sono una bella donna e una mamma, eppure quei messaggi dodio mi hanno messo profondamente in crisi", le parole riportate da Leggo.it.

Il commento sulla chiusura anticipata di Ne vedremo delle belle

Intervistata da SuperGuidaTv, Veronica Maya ha commentato la decisione della Rai di chiudere in anticipo Ne vedremo delle belle. La showgirl, una delle protagoniste del programma di Carlo Conti, ha dichiarato che, secondo il suo parere, "Valeva la pena arrivare fino alla fine per l’impegno che noi dieci ci abbiamo messo e che secondo me non è venuto fuori". Poi ancora: "Avevo voglia di raccontarmi ancora perché penso che non ne ho avuta l’opportunità o magari non sono stata brava io. Per me il gioco non era finito".