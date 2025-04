Olivia Williams: “Ho scoperto il tumore al pancreas dopo diagnosi sbagliate. Dicevano che ero pazza”

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Olivia Williams, l'attrice che ha interpretato il ruolo di Camilla Parker-Bowles in ‘The Crown', in una lunga intervista al The Times ha rivelato che non sarà "mai libera dal cancro". Per quattro anni ha cercato di capire il motivo dei suoi problemi di salute, con scarsi risultati: dopo 4 anni di diagnosi errate, un medico ha scoperto che aveva un tumore al pancreas. Il cancro, a quel punto, si era già diffuso.

Il racconto di Olivia Williams

"Se qualcuno mi avesse diagnosticato la malattia nei quattro anni in cui dicevo di essere malata, invece di dirmi che ero in menopausa o che avevo la sindrome dell'intestino irritabile o che ero pazza – ho usato questa parola a ragion veduta perché un medico mi ha indirizzato per una valutazione psichiatrica – allora un'operazione avrebbe potuto risolvere tutto e avrei potuto definirmi libera dal cancro, cosa che ora non potrò mai essere". Con queste parole Olivia Williams ha spiegato cosa le è successo negli ultimi anni durante i quali, dopo numerose diagnosi sbagliate, le hanno detto che aveva un tumore al pancreas. "Quando i medici hanno rimosso il tumore, questo si era già diffuso al fegato, il che, come sa chiunque sia coinvolto in una vita fatta di cancro, è la notizia peggiore" ha continuato. Oggi continuano a trovarle cellule tumorali metastatiche, "mi danno brutte notizie", le parole.

"Non cerco compassione, vorrei test rapidi ed economici per rilevare il cancro"

L'attrice ha continuato il suo racconto spiegando che ogni volta che le trovavano cellule tumorali, sentiva di "cascare di nuovo": "Hanno trovato nuove metastasi poco prima di Natale o nel bel mezzo delle vacanze estive. Poi, per tre anni di fila, hanno iniziato a comparire troppo vicine ai vasi sanguigni principali per essere eliminate. Quindi c'è stato un periodo in cui siamo stati seduti a guardarle crescere, una sensazione orribile". Oggi Olivia Williams, ha spiegato, non cerca compassione: il suo messaggio è volto a far sviluppare un "test precoce ed economico" che rilevi in fretta il cancro al pancreas in modo che altri non debbano vivere ciò che sta vivendo lei.