Chi era Millena Brandao, l’attrice di Sintonia morta a soli 11 anni dopo la diagnosi di tumore al cervello

Millena Brandao è morta il 2 maggio a 11 anni a causa di complicazioni legate a un tumore al cervello. La giovane attrice, che era ricoverata all'ospedale di San Paolo al momento del decesso, aveva subito 13 arresti cardiaci prima di perdere la vita. Era nota al pubblico per il suo ruolo nella serie Netflix "Sintonia".

Millena Brandao è morta lo scorso 2 maggio a soli 11 anni a causa di complicazioni legate a un tumore al cervello. La giovane attrice, che era ricoverata all'ospedale di San Paolo al momento del decesso, aveva subito 13 arresti cardiaci prima di perdere la vita. Era conosciuta per il suo ruolo nella serie Netflix "Sintonia", nella quale aveva interpretato uno dei ruoli principali.

Chi era Millena Brandao, la giovane attrice morta il 2 maggio

Millena Brandao era una giovane attrice brasiliana di 11 anni. Nata e cresciuta a San Paolo, in Brasile, Millena si era avvicinata al mondo dello spettacolo sin da piccola, dimostrando un grande interesse per la recitazione. Nel corso della sua carriera, è sempre stata supportata dalla sua famiglia, formata dal padre Luiz, dalla madre Thays e dalla sorellina minore, che le sono stati accanto soprattutto nel periodo dei sopraggiunti problemi di salute.

Il ruolo nella serie Sintonia su Netflix

Pur non avendo lavorato solo come attrice, ma anche come influencer digitale e modella, Brandao era nota soprattutto per il suo ruolo nella serie Netflix Sintonia, uscita nel 2019 e non disponibile in Italia. Ambientata nella periferia di San Paolo, Sintonia segue le vite di tre adolescenti: Doni, un giovane aspirante musicista; Nando, coinvolto nel narcotraffico; e Rita, che cerca di realizzare i suoi sogni attraverso la religione e l'istruzione.

Come è morta: il tumore al cervello e gli arresti cardiaci

La notizia della morte di Millena Brandao è stata comunicata dalla madre, Thays, tramite un post su Instagram. "Il 2 maggio abbiamo perso la nostra bambina, ma sono sicura che sia tra le braccia del nostro Padre Onnipotente e in un posto meraviglioso dove giocare", ha scritto la donna. Sua figlia era ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di San Paolo e di recente le era stato diagnosticato un tumore al cervello.

I primi problemi di salute erano iniziati il 24 aprile, ma i sintomi iniziali (mal di testa e difficoltà a parlare) erano stati confusi con quelli della dengue, motivo per cui la ragazza era stata rimandata a casa. Pochi giorni dopo, però, l'attrice era tornata in ospedale con i genitori, non riuscendo più a camminare. Anche in quella circostanza è stata dimessa, fino a quando non è svenuta in bagno. "Si è messa una mano sulla testa e ha urlato di dolore", ha aggiunto la madre. Dopo il ricovero, ha subito 13 arresti cardiaci in totale, fino al decesso.