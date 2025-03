Valerio Scanu: “A Sanremo 2010 sapevo già di aver vinto, me lo spoilerò Pupo”, la versione di Luca Canonici

video suggerito

Si riaprono le polemiche sul brano Italia amore mio. Nella puntata del 4 marzo de La Volta Buona, Caterina Balivo è tornata a parlare del brano portato al Festival di Sanremo 2010 da Pupo, Emanuele Filiberto di Savoia e Luca Canonici, arrivato al secondo posto dietro Valerio Scanu. A distanza di 15 anni, in studio il cantante ha spiegato cosa successe poco prima della proclamazione del vincitore e, in collegamento, anche il tenore ha detto la sua sulla vicenda.

"Pupo mi spoilerò la vittoria a Sanremo", le parole di Valerio Scanu

Fu Valerio Scanu a vincere il Festival di Sanremo 2010 con il brano Per tutte le volte che. Al secondo posto il trio composto da Pupo, Luca Canonici e Emanuele Filiberto di Savoia con Italia Amore mio. A distanza di 15 anni, il cantante ha rivelato che fu Pupo nel dietro le quinte a spoilerargli la vittoria in modo inaspettato: "Chiusero il televoto e Pupo, in maniera poco carina, mi disse ‘tu hai vinto, noi secondi'. Mi ha rotto l'emozione del momento. Sono dovuto salire sul palco, ero l'unico che sorrideva, sapevo già di aver vinto. A un certo punto si mise davanti a me Clerici con il suo vestito mastodontico, arrivò un tecnico che mi tolse auricolari e microfono".

La versione di Luca Canonici, in gara con Pupo e Emanuele Filiberto

Il secondo posto del trio a Sanremo 2010 generò non poche polemiche sul momento e negli anni successivi. Polemiche che si sono riaperte di recente, quando Pupo ha dato del presuntuoso a Scanu, ribadendo che avrebbero meritato loro la vittoria di quel Festival. A intervenire nella vicenda anche Luca Canonici, uno dei componenti del trio, spiegando di chi era la ‘paternità' del brano, un'altra questione a lungo dibattuta: "Per quanto ne so io, la musica l'ha scritta Pupo. Per il testo, ricordavo che avesse preso spunto da un pensiero del principe. Sono passati 15 anni, non è uno dei miei pensieri". E alla domanda di Balivo "Dovevate vincere voi?", il tenore ha spiegato: "Dovevamo non lo so, sinceramente. Non ho mai sentito nessuno dire ‘dovevate vincere ma non potete', ricordo che avevamo molti voti e sapevamo di essere alti in classifica". "Non sapevate di essere arrivati secondi?", ha chiesto Scanu, convinto che anche Canonici avesse sentito lo spoiler di Pupo. "No, io arrivavo solo per cantare. Mi ero allontanato e sono venuti a chiamarmi, non sapevo niente".