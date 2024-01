Valentina Ferragni: “Ho scelto di donare gli organi, felice che una parte di me continui a vivere” Valentina Ferragni, sorella della più nota Chiara, racconta via Instagram l’importante scelta fata nelle ultime ore: quella di diventare donatrice di organi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Valentina Ferragni, sorella della più nota Chiara, comunica via Instagram di essere diventata donatrice di organi. Una scelta arrivata per caso, a seguito di una domanda alla quale si è sentita di rispondere di getto. Dopo essere andata in comune per rifare la carta d’identità scaduta da qualche tempo, Valentina ha accettato di far inserire la sua scelta tra i suoi dati personali.

Il racconto di Valentina Ferragni su Instagram

Valentina ha raccontato ai suoi follower quanto accaduto qualche ora fa, approfittandone per chiedere loro come si sentissero a proposito della questione. “Stamattina sono andata a rifare la carta d’identità che era scaduta da un po’ di tempo e mi hanno fatto questa domanda (non mi era stata fatta mai prima)”, ha raccontato l’infliuencer, “Mi sono sentita di rispondere sì, sapendo di poter veramente aiutare una o più persone e che in qualche modo una parte di me possa vivere attraverso un'altra. (Ovviamente spero che questo giorno accada il più lontano possibile nel tempo)”. Un gesto generoso che si è sentita di condividere con quanti la seguono, probabilmente con l’intento di essere di ispirazione.

Perché Valentina Ferragni ha deciso di parlarne su Instagram

Valentina, tra le sua Instagram stories, ha spiegato di avere voluto condividere l’accaduto sui social per un motivo preciso: “Penso che sia un argomento ancora oggi tabù, che ci sia poca conoscenza e poca informazione”. Quindi ha pubblicato i messaggi ricevuti dai suoi follower che hanno deciso di condividere le proprie esperienze personali. “Io trapiantata di fegato a 17 anni, ora ne ho 21. Sarò sempre grata al mio donatore. Una vita nella vita”, ha raccontato una giovane donna. “Grazie a un donatore mia mamma ha potuto restarmi accanto altri cinque anni e vedermi sposata e felice”, si legge invece in un altro feedback.