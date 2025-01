Valentina Ferragni ha rimosso un neo, come sta dopo l’intervento: “Attendo il risultato dell’esame istologico” Valentina Ferragni si è sottoposta a un intervento di rimozione di un neo sulla testa. Su Instagram ha raccontato come sta ora e si è detta fiduciosa: “Il neo sembra benigno”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Valentina Ferragni ha rimosso un neo che aveva sulla testa. L'esame istologico chiarirà se sia un neo benigno, come i medici sembrano ritenere, o maligno. L'influencer e imprenditrice ha colto l'occasione per invitare tutti a sottoporsi a regolari controlli perché possono salvare la vita. Già in passato, Valentina Ferragni aveva provato a sensibilizzare sull'importanza della prevenzione.

Cosa è successo a Valentina Ferragni, l'intervento per rimuovere un neo

Valentina Ferragni, in una serie di storie pubblicate sul suo profilo Instagram, ha spiegato di avere rimosso un neo sulla testa: "Avevo un neo sopra la testa. Mi hanno dovuto togliere i capelli. Mi hanno fatto un piccolo buco e tolto i capelli che erano vicini al neo. Cresceranno? Sì, me lo auguro. Però diciamo che era il problema minore. Riuscirei in ogni caso a mascherare questo piccolo buco. Non stiamo parlando di dieci centimetri di neo". Quindi ha aggiunto:

È comunque un neo che sembra benigno quindi siamo tutti fiduciosi che non ci saranno problemi. Il risultato dell'esame istologico che abbiamo fatto arriverà tra una settimana per vedere l'essenza di questo neo. Mi auguro fra una settimana di ricevere questo esito che poi vi darò.

Come sta dopo l'intervento

Valentina Ferragni ha raccontato come è andato il post intervento. Ha spiegato di non avere avuto eccessivi disagi e di non avere provato dolore. È già tornata al suo lavoro:

Non voglio entrare nei tecnicismi di come hanno fatto perché non mi compete e non sarei neanche brava a spiegarlo, comunque è stata una cosa veramente veloce. Mi hanno fatto un'anestesia locale sulla testa e ho usato il ghiaccio per non fare gonfiare troppo la testa. Però tutto il giorno sono stata tranquilla, non ho avuto problemi e non ho dovuto prendere neanche antidolorifici. Avevo zero dolori. Oggi sono tornata in ufficio normalmente. Non devo toccare la ferita e devo usare una crema per fare rimarginare bene, però per ora tutto ok. Fatevi controllare.