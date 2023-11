Tony Effe e la serata pazza con Chiara Ferragni e Fedez: “Lanciavano soldi alle spogliarelliste” Tony Effe in una lunga intervista racconta un aneddoto risalente al periodo in cui Chiara Ferragni e Fedez si trovavano a Los Angeles. Insieme al rapper e all’influencer ha trascorso una serata sopra le righe. “Io arrivo con un grosso pacco di banconote e Chiara dice a Fedez: ‘Ma ne hai cambiati così pochi?’.

A cura di Giulia Turco

In un’intervista Tony Effe racconta alcuni dettagli su un episodio condiviso con Chiara Ferragni e Fedez qualche anno prima, a Los Angeles. La coppia si trovava in California perché fino al 2020 l’influencer ha vissuto in una maxi villa, che ha infine venduto. Il racconto è quello di una serata pazza presso all’On The Fox, un esclusivo night clip della città sul Sunset Strip di Los Angeles.

La serata di Tony Effe, Fedez e Chiara Ferragni

“Una volta stavamo a Los Angeles, stavamo girando il video di British ed eravamo con Fedez e Chiara Ferragni in questo strip club, bevevamo e c’erano anche Wayne e Pyrex. Io mi guardavo con Chiara tipo per dire ‘ammazza che cafoni, non si fa’”, ha raccontato il rapper nel corso della lunga intervista video rilasciata a Esse Magazine. “C’era Fedez che aveva un po’ di soldi da lanciare, aveva tutti questi dollari. Era il locale quello famoso con i rockettari impazziti. Io avevo cambiato 600 dollari, Fedez 200. Io arrivo con un grosso pacco di banconote da 1 dollaro e Chiara dice a Fedez: ‘Ma ne hai cambiati così pochi?’, così è andato a prenderne altri”, continua nel racconto. “Mi ricordo che loro li accartocciavano e Fedez diceva ‘Chi prende la fi*a vince una cosa”.

Il periodo di Chiara Ferragni a Los Angeles

Nel 2020 Chiara Ferragni ha deciso di vendere la sua maxi villa californiana, che ha segnato un periodo importante della sua vita e della sua carriera in espansione. Per lavoro infatti l’America è sempre stata una delle sue mete centrali, ma da quando ha deciso di creare una famiglia con Fedez l’imprenditrice ha spostato il suo centro a Milano. Così dopo la nascita di Leone, che è nato a Los Angeles e ha vissuto lì il suo primo periodo di vita, l’imprenditrice ha affrontato la vendita della residenza scegliendo di investire il ricavato in una casa per le vacanze vicino a Milano. Solo di recente è stato ultimato l’acquisto di Villa Matilda, la splendida residenza sul Lago di Como che i Ferragnez hanno ribattezzato con un omaggio alla cagnolina che li ha lasciati di recente.