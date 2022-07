Tommaso Zorzi vince il premio come miglior presentatore emergente ai Magna Grecia Awards Tommaso Zorzi è stato insignito del premio come miglior presentatore emergente alla 25esima edizione dei Magna Grecia Awards per la sua “spiccata intelligenza unita alla spiazzante ironia”.

A cura di Ilaria Costabile

Tommaso Zorzi è uno dei personaggi che in quest'ultimo anno, dopo la vittoria al Grande Fratello Vip, è riuscito a conquistare man mano una fetta di pubblico che ha apprezzato le sue qualità, sviscerate nel mondo dello spettacolo, dal piccolo schermo alla radio. Pur non avendo mai abbandonato i social, l'influencer ha ormai debuttato al timone di programmi di successo, ed è per questa sua poliedricità che ha conquistato un riconoscimento importante al Magna Grecia Festival, dove è stato premiato da un altro giovane e conosciutissimo attore di cinema e tv, Cristiano Caccamo.

La premiazione

Già durante la sua esperienza nel reality show di Canale 5 aveva dimostrato di essere un intrattenitore nato, capace di fare e disfare dinamiche, mantenendo sempre alta l'attenzione di chi restava a guardarlo, mostrando il suo carattere brillante oltre che la sua cultura. Ed è proprio per queste doti, declinate anche in altri programmi televisivi, primo fra tutti "Drag Race Italia", che lo ha visto nel ruolo di conduttore, che il 27enne ha ottenuto il Magna Grecia Awards come miglior presentatore emergente, con questa motivazione:

Schietto, sincero e senza peli sulla lingua è il conduttore rivelazione di quest'anno, con le sue geniali ispirazioni prima sui social e poi in tv e radio ha fatto leva sulla sua spiccata intelligenza unita alla spiazzante ironia, per affermare il suo coraggio con determinazione, tenerezza e sensibilità.

Il ringraziamento di Tommaso Zorzi

Chiamato a ritirare il premio, Tommaso Zorzi ha poi voluto fare una considerazione sulla televisione di oggi e il modo in cui i giovani la affrontano, ringraziando chi gli ha permesso di intraprendere questa carriera nel mondo dello spettacolo: