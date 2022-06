L’Italia sul podio dei Tony Awards 2022, Stefano Massini vince con The Lehman Trilogy Nella notte dei 75esimi Tony Awards, gli Oscar del teatro e del musical di Broadway che si sono svolti a New York, Stefano Massini con The Lehman Trilogy ha vinto il premio come miglior opera teatrale e conquistato la statuetta anche in altre quattro categorie.

A cura di Elisabetta Murina

Stefano Massini porta l'Italia sul podio dei Tony Awards 2022. Durante la 75esima edizione degli Oscar del teatro e del musical di Broadway, che si sono svolti la scorsa notte a New York, la sua The Lehman Trilogy ha vinto il premio come miglior opera teatrale e vinto anche in altre quattro categorie.

Il trionfo di Stefano Massini ai Tony Awards

Sul palco dei Tony Awards 2022, la presentatrice Arianna DeBose ha consegnato all'italiano Stefano Massini il premio come miglior opera teatrale per la sua The Lehman Trilogy, una saga divisa in tre atti, scritta e diretta dall'autore fiorentino e adattata da Ben Power, che racconta la storia dei fratelli Lehamn dalla seconda metà dell'Ottocento agli anni del tracollo finanziario e della bancarotta.

L'opera ha vinto anche in altre quattro categorie, portando così a casa ben cinque statuette sulle otto nomination inizialmente ricevute: miglior attore protagonista in un'opera teatrale, miglior regia, miglior set design e miglior light design. Il debutto in Italia nel 2015, al Piccolo Teatro di Milano, mentre a New York l'opera è arrivata lo scorso ottobre dopo essere stata rimandata diverse volte per via della pandemia. "Ho vinto! Tony Award 2022 a un italiano!", ha scritto su Twitter l'autore pubblicando un selfie mentre tiene tra le mani la statuetta, davanti al pubblico del Radio City Hall, a New York.

La storia di The Lehman Trilogy

L'opera scritta da Stefano Massini e diretta da Ben Power, racconta la saga finanziaria dei Fratelli Lehman. Una storia che affonda le radici nel 1844, con l'arrivo dei fratelli dalla Germania agli Stati Uniti, e che arriva fino al 2008, anno del tracollo finanziario che ebbe conseguenze sul mercato di tutto il mondo. Si tratta di un capolavoro italiano, nonostante di Italia non ci sia niente nel racconto, firmato da un autore che si è fatto conoscere al pubblico grazie a diverse opere, come Processo a Dio, Memorie del boia, Trittico delle Gabbie, Memorandum su Anna Politkovskaja.