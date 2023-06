Tom Holland si prende una pausa dal cinema: “L’ultimo ruolo in The Crowded Room mi ha distrutto” Tom Holland in un’intervista ha confessato la sua decisione di prendersi una pausa dal cinema: “Mi fermo per un anno”, le parole prima di spiegare che l’ultimo ruolo interpretato in The Crowded Room lo ha “distrutto” psicologicamente. Le parole riportate da PageSix.

A cura di Gaia Martino

Tom Holland ha deciso di prendersi una pausa dal cinema. La decisione del celebre attore arriva dopo aver prodotto e recitato nella serie di Apple TV+ The Crowded Room nella quale veste i panni di Danny Sullivan, un giovane che viene arrestato perché sospettato per aver commesso un grave crimine. Un ruolo che ha descritto come "difficile da interpretare" nell'ultima intervista a Extra: "Mi ha distrutto psicologicamente". Il 27enne aveva già dichiarato due anni fa la sua volontà di allontanarsi dal mondo del cinema. Le parole riportate da PageSix.

La confessione di Tom Holland

L'autore e attore britannico Tom Holland in un'intervista a Extra ha rivelato la decisione di ritirarsi per un anno dal cinema. L'ultimo ruolo interpretato, quello di Danny in The Crowded Room, la serie tv di AppleTv, lo ha distrutto psicologicamente, ha spiegato, e sente il bisogno ora di prendersi una pausa. Il divo di Hollywood, protagonista del film di successo Spider-Man: No Way Home e Uncharted, aveva già confessato due anni fa che avrebbe voluto cambiare vita per un po': "Stavo esplorando certe emozioni che sicuramente non avevo mai provato prima. E poi, come se non bastasse, essere un produttore, occuparsi dei problemi quotidiani che si presentano su un set cinematografico, ha aggiunto un ulteriore carico di pressione", le parole di ieri sera. "Ora mi prendo un anno di pausa, e questo è il risultato di quanto sia stato difficile questo show".

Cosa farà ora

Tom Holland vuole essere solo "un ragazzo normale di Kingston", desidera rilassarsi, fare passeggiate e comprare le piante. Così l'attore ha spiegato in che modo vorrà intrattenersi nel suo anno sabbatico. Due anni fa raccontò che si sarebbe voluto dedicare alla sua vita personale: "Ho passato gli ultimi anni a concentrarmi sulla carriera. Ora voglio crearmi una famiglia, capire cosa voglio fare al di fuori di questo mondo. Non vedo l'ora di diventare padre". Confessò che se non avesse più fatto l'attore, gli sarebbe piaciuto fare l'insegnante in una scuola elementare.