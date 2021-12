Tom Holland: “Voglio prendermi una pausa dalla recitazione e concentrarmi sulla famiglia” Tom Holland è ora al cinema con Spiderman: No Way Home, l’ultimo capitolo della trilogia che lo vede protagonista insieme a Zendaya. Ma in una recente intervista ha fatto sapere di volersi prendere una pausa dalla recitazione per dedicarsi ad altri aspetti della sua vita.

A cura di Elisabetta Murina

Il 15 dicembre è uscito nelle sale cinematografiche Spiderman No Way-Home, l'ultimo capitolo della trilogia con Tom Holland e Zendaya come protagonisti. L'attore londinese, 25 anni, interpreta Peter Parker (aka Spiderman) e in una recente intervista al settimanale People ha parlato del suo ruolo di supereroe e dei piani per il futuro: "Voglio prendermi una pausa e concentrarmi sulla creazione di una famiglia".

Tom Holland vuole prendersi una pausa

Dopo aver interpretato Spiderman in tutti e tre i film della nuova trilogia targata Marvel (Far From Home, Homecoming e No-Way Home), Tom Holland vuole allontanarsi momentaneamente dalla recitazione per dedicarsi ad altri aspetti della sua vita: "Ho passato gli ultimi sei anni concentrandomi sulla mia carriera. Voglio fare una pausa e concentrarmi sulla creazione di una famiglia e capire cosa voglio fare al di fuori di questo mondo". Anche se appena 25enne, l'attore non nasconde la voglia di voler diventare padre e il suo amore per i bambini: "Amo i bambini. Non vedo l'ora di diventare papà, posso aspettare e lo farò". E confessa poi che se oggi non fosse un attore sarebbe "un insegnante di scuola elementare o qualcosa del genere".

La carriera di Tom Holland

Tom Holland, 25 anni, ha iniziato la sua carriera dal teatro e dal doppiaggio, prima di approdare sul grande schermo. Al cinema, il suo primo ruolo è stato nel film The Impossibile, ispirato allo Tsunami del 2004 nell'Oceano Indiano, come co-protagonista al fianco di Ewan McGregor. La sua strada ha poi incrociato l'universo Marvel, di cui fa parte dal 2016. Prima come Uomo Ragno in Captain America: Civil War e poi con i tre film della trilogia che lo vedono protagonista e che hanno riscosso grande successo: Spiderman: Homecoming nel 2017, Spiderman: Far From Home nel 2019 e l'ultimo, ora nelle sale, Spiderman: No Way Home.