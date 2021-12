Spider-Man 4 si farà? Certamente, ma Tom Holland potrebbe non esserci Kevin Feige e Amy Pascal, rispettivamente presidente dei Marvel Studios e produttrice della saga cinemataografica, hanno rivelato al New York Times la loro prospettiva circa il futuro di Spider-Man.

Dopo il grande successo di Spider-Man: No Way Home, tantissimi fan si stanno chiedendo cosa ne sarà del futuro del supereroe all'interno del Marvel Cinematic Universe. Kevin Feige e Amy Pascal, rispettivamente presidente dei Marvel Studios e produttrice della saga cinemataografica, hanno rivelato al New York Times la loro prospettiva circa il futuro di Spider-Man. La domanda delle domande è quella relativa all'attore che vestirà i panni dell'Uomo Ragno: Tom Holland potrebbe recitare in un'altra trilogia? A questa domanda, per adesso, non c'è ancora risposta.

Il futuro di Spider-Man

Come è noto la Disney e la Sony, che si dividono i diritti del supereroe mascherato, stanno dialogando per dare continuità all'arco narrativo ed evitare fratture e frizioni come è accaduto in precedenza, soprattutto per quanto concerne la saga di "The Amazing Spider-Man" e soprattutto per quello che è successo subito dopo "Far From Home" con la messa in discussione della produzione del film che al momento è il più visto in tutto il mondo.

Stiamo iniziando già a sviluppare la direzione della nuova storia e questa volta non succederà, non succederà quello che è successo con Far From Home.

Non ci sono segnali incoraggianti circa la presenza di Tom Holland, almeno per adesso.

Il film che ha fatto innamorare tutti gli attori

Sì, Spider-Man è il film che ha fatto innamorare tutti quelli che lo hanno realizzato. Nella saga diretta da Sam Raimi, Tobey Maguire e Kirsten Dunst hanno avuto una relazione anche fuori dal set. Anche nella saga "The Amazing Spider-Man", Andrew Garfield e Emma Stone hanno avuto una storia, così come nell'ultima trilogia Zendaya e Tom Holland stanno tuttora insieme. "Li abbiamo avvisati sempre di non farlo, ma non ha mai funzionato", hanno dichiarato Kevin Feige e Amy Pascal, che ha poi detto: "Ho preso Tom e Zendaya da parte, dopo il primo incontro insieme per il primo film e gli avevo detto semplicemente: non lo fate, provate a non farlo perché ho dato lo stesso consiglio ad Andrew e ad Emma e può solo complicare le cose, sai?. Ma alla fine, mi hanno ignorato".