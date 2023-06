Tom Holland e l’amicizia con Maguire e Garfield: “La nostra chat di gruppo si chiama Spider Boys” Tom Holland al The Hollywood Reporter parla della sua amicizia con Tobey Maguire e Andrew Garfield con i quali ha recitato in Spiderman No Way Home: “Abbiamo vissuto insieme qualcosa di unico, siamo come fratelli. Abbiamo una chat di gruppo e ci sentiamo di tanto in tanto. Si chiama Spider-Boys”.

A cura di Gaia Martino

Tom Holland in una lunga intervista al The Hollywood Reporter ha parlato del suo lavoro, dal quale ha deciso di prendersi una pausa, dell'amore per la fidanzata Zendaya e del suo rapporto con i social network. Sul film Spider-Man ‘No Way Home' ha raccontato di aver mantenuto un ottimo rapporto con i colleghi Tobey Maguire e Andrew Garfiel: "Abbiamo un gruppo Whatsapp".

The Crowded Room e la decisione di prendersi una pausa dal cinema

The Crowded Room è nato in un momento in cui Holland si è trovato a dover combattere alcuni problemi di "salute mentale", così come li definì in in un video postato sul suo Instagram ad agosto. Oggi al The Hollywood Reporter ha spiegato cosa si nascondeva dietro la decisione di allontanarsi dai social network: "Non ho una storia particolare legata a problemi di salute mentale. Sento solo di essere un giovane che vive in un mondo in cui ci si aspetta che condividiamo ogni momento online. Siamo sottoposti alla pressione dell'opinione pubblica e delle opinioni altrui, e si è costretti a rispettare un certo standard. Ed è stressante. È difficile". L'attore ha spiegato che quando esce da casa si trova spesso sommerso da fotografi e fan che lo riprendono: "Non posso camminare per New York senza essere ripreso, ovunque vada. E i social media portavano quel mondo esterno in casa mia. Dovevo liberarmene. Dovevo tornare alla realtà, ricordarmi chi sono e da dove vengo e vivere la mia vita nel modo più normale possibile, nel mio modo anormale. Che è la mia carriera, credo".

L'amore per Zendaya

Alla premiere di The Crowded Room di New York al fianco di Tom Holland c'era anche il fratello Harry. Assente invece Zendaya, la sua fidanzata dal 2021. "Siamo stati a diversi eventi insieme, ora è andata a trovare la nonna. Siamo due persone molto impegnate e in questo momento siamo ai lati opposti del mondo, quindi non è potuta venire". Nonostante siano una delle coppie più amate del cinema, l'attore ha spiegato la sua volontà di proteggere dal gossip la relazione: "Siamo estremamente protettivi con il nostro rapporto, vogliamo mantenerla più intimo possibile. Non pensiamo di essere in debito con qualcuno, è una cosa nostra e non ha nulla a che fare con le nostre carriere".

La reunion dei tre Spiderman in No Way Home

Sul film Spider-Man ‘No Way Home' di cui è protagonista con Tobey Maguire e Andrew Garfield, ha raccontato di aver mantenuto un rapporti di amicizia con i suoi colleghi con il quale condivide un gruppo Whatsapp.

Io, Andrew, Tobey abbiamo uno straordinario legame. Abbiamo vissuto insieme qualcosa di unico, siamo come fratelli. Abbiamo una chat di gruppo e ci sentiamo di tanto in tanto. Si chiama Spider-Boys.

Nell'ultima chat li invitava a firmare un poster da mettere all'asta: "Stavo organizzando un evento di beneficenza a Londra per il Brothers Trust e chiedevo se sarebbero stati così gentili da firmare un poster da mettere all'asta. Erano ovviamente felici di accontentarmi. Roba da Spider-Man".