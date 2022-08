Tom Holland si allontana dai social: “Fanno male alla salute” “Devo curare la mia salute”, ha spiegato aprendo un dibattito su uno dei nuovi mali del nostro tempo. “Cado come in una spirale” ha spiegato l’attore di Spider-Man, “quando leggo cose su di me online”.

Il messaggio di Tom Holland

L'attore esordisce scherzando e spiegando di aver impiegato più di un'ora per fare un video di pochi minuti e fa capire quanto sia difficile "per uno che ha passato gli ultimi 13 o 14 anni a recitare". L'attore ha deciso di prendere una pausa dai social media per curare la sua salute mentale. "Credo che Instagram, che Twitter, siano fin troppo stimolanti, fin troppo travolgenti e ogni volta io cado come una spirale, rimango coinvolto quando leggo cose su di me online". Ecco il motivo della sua assenza che continuerà ancora a lungo a quanto pare: "In definitiva, è dannoso per il mio stato mentale. Ho deciso di fare un passo indietro e di eliminare le app".

Tom Holland chiede di fare beneficenza a un ente

Nel messaggio che accompagna il video, Tom Holland chiede di supportare un ente che si occupa proprio di dare supporto a chi cade nella rete della dipendenza da social media: "Mi sono sentito in dovere di venire qui a parlare di @stem4org". Stem4 è uno dei tanti enti di beneficenza che aiuta chi è in difficoltà, spiega l'attore: "Sono estremamente orgoglioso di supportare questo ente e vorrei prendermi un momento per far luce sul loro fantastico lavoro. Per favore, prendetevi il ​​​​tempo per guardare il mio video e se vi sentite incline a condividerlo con chiunque possa essere aiutato da questo, beh lo apprezzerei". L'attore ha aperto un dibattito su un tema che è davvero importante e che è centrale in questo momento, dove siamo sommersi da sovra-informazioni attraverso ogni tipo di applicazione.