Timothée Chalamet si presenta alla gara dei suoi sosia: la reazione dei fan e l'arresto di un concorrente A New York è stata organizzata una gara di sosia di Timothée Chalamet. L'attore si è infiltrato nel contest generando la reazione dei fan e dei doppelganger. Uno dei concorrenti è finito in manette.

Domenica 27 ottobre il Madison Square Park a New York ha ospitato una gara di sosia dedicata a Timothée Chalamet. Venti partecipanti si sono sfidati a colpi di ricci e mascelle squadrate, ma la ricerca del doppelganger migliore si è conclusa con due colpi di scena: l'arrivo dell'attore in carne e ossa e l'arresto di uno dei sosia. A trionfare è stato un 21enne di Staten Island.

L'arrivo del vero Timothée Chalamet e la reazione dei fan

Timothée Chalamet, nascosto dietro una maschera e con un cappellino da baseball, si aggirava tra la folla radunata al Madison Square Park di New York per assistere al concorso dei suoi sosia. Dopo essersi liberato del travestimento, l'attore si è avvicinato a due concorrenti in posa per le foto, scatenando l'entusiasmo dei fan, increduli ed euforici al cospetto del vero Timothée Chalamet. In molti sui social hanno commentato la vicenda definendola un vero e proprio "historic pop culture moment".

Il "look-alike contest" di Timothée Chalamet è stato organizzato da Anthony Po – youtuber con più di un milione e mezzo di iscritti – che aveva sponsorizzato l'evento per settimane, sia tramite i suoi canali social, sia con volantini distribuiti nel centro di Manhattan. La gara è stata vinta da Miles Mitchell che si è aggiudicato un premio da 50 dollari. Il ventunenne ha trionfato con il costume da Willy Wonka, personaggio interpretato da Chalamet nel film Wonka.

L'arresto di uno dei sosia

A movimentare la giornata, però, non è stata solo l'apparizione di Timothée Chalamet. Secondo quanto riportato da Variety, prima che l'attore facesse il suo ingresso, la polizia di New York è intervenuta per dividere la folla che si era accalcata sotto l'arco del Washington Square Park. Le autorità hanno fermato e ammanettato uno dei sosia in gara: il motivo, per il momento, resta sconosciuto.