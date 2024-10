video suggerito

Alessandro Scalisi trova l’amore dopo Primo Appuntamento: con chi si è fidanzato il Gay più bello d’Italia Dopo aver partecipato a Primo Appuntamento su Real Time e aver intrapreso una conoscenza con Stefano Reale, Alessandro Scalisi ha trovato l’amore lontano dai riflettori. Si tratta di Paolo, un ragazzo napoletano che lavora come train manager. I due stanno insieme da luglio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Sara Leombruno

Alessandro Scalisi

Nel corso della partecipazione a Primo appuntamento, il dating show in onda su Real Time condotto da Flavio Montrucchio, Alessandro Scalisi ha intrapreso una conoscenza con il siciliano Stefano Reale, personal trainer e aspirante nutrizionista. Scalisi vanta il titolo di Gay più bello d'Italia 2023 e ha detto di essersi iscritto al programma per cercare l'anima gemella. Tuttavia, dopo essersi visti diverse volte a Catania per approfondire la loro conoscenza, la storia tra i due non è decollata. Adesso, però, il 31enne ha finalmente trovato l'amore: si chiama Paolo e i due stanno insieme da giugno.

Chi è Paolo, il nuovo fidanzato di Alessandro Scalisi

Il fortunato che è riuscito a conquistare il cuore di Alessandro Scalisi è Paolo. Al momento non si hanno informazioni sul cognome del ragazzo ma su Instagram, dove appare come "paolo__7", si apprende che vanta anche lui il titolo di Gay più bello d'Italia 2024, nella sezione Campania, che è di Napoli e che lavora come train manager. Si dice molto appassionato di sport, visto che pratica crossfit regolarmente. Sui social, i due avevano ufficializzato la loro relazione già lo scorso luglio, quando avevano postato uno scatto insieme a Roma.

Alessandro Scalisi e il fidanzato Paolo insieme a Roma

In un post più recente, Scalisi ha dedicato al partner un pensiero d'amore: "Non finisci mai di sorprendermi, ho sempre desiderato un uomo accanto che mi desse emozioni e mi lasciasse senza parole, e tu con i tuoi gesti inaspettati rendi tutto più bello ogni giorno", ha scritto il modello. Altrettanto sentita la risposta del napoletano, che ha scritto al compagno: "Tu sai, ti amo".

La conoscenza con Stefano Reale a Primo Appuntamento

Il primo appuntamento tra Alessandro Scalisi e Stefano Reale è stato trasmesso su Real Time, nel corso della puntata dell'8 ottobre di Primo Appuntamento. "Sono single perché nel tempo sono diventato esigente: vorrei stabilità, coccole e altro che non si può dire", aveva dichiarato Stefano. I due hanno preso un drink insieme al bar e nel corso della serata si erano scambiati confidenze e avevano scherzato sul fatto di avere l'impressione di conoscersi già, forse alludendo a qualche app d'incontri.

Al termine dell'appuntamento, però, la produzione ha fatto sapere che la storia tra i due non è proseguita: “Alessandro e Stefano si sono rivisti un po’ di volte a Catania, Stefano però ha capito che Alessandro non era la persona giusta per lui e, nonostante i tentativi di Alessandro, il loro rapporto si è raffreddato. Sono entrambi ancora single". Cosa, poi, non rivelatasi vera, visto che come detto Scalisi ha già trovato l'amore.