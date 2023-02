Terremoto Turchia, Malgioglio: “Il mio ex è sotto shock, per strada al freddo tra distruzione e morte” L’ex compagno di Cristiano Malgioglio si trova ad Adana, in Turchia. Il cantante e paroliere ha riportato la sua drammatica testimonianza.

A cura di Daniela Seclì

Forti scosse di terremoto tra Turchia e Siria hanno causato distruzione e morte. Centinaia le abitazioni crollate, mentre continua ad aumentare il drammatico numero delle vittime. L'ultimo bilancio parla di 1651 morti in Turchia e 1000 morti in Siria. Adnkronos ha contattato Cristiano Malgioglio, che è stato per anni legato a un uomo originario di Adana. Ecco cosa ha dichiarato il paroliere e cantante: "Ero terrorizzato perché non rispondeva al telefono, quello che ha passato è spaventoso".

Terremoto in Turchia, la preoccupazione di Cristiano Malgioglio per l'ex compagno

Cristiano Malgioglio ha fatto sapere che non appena ha appreso le drammatiche notizie che arrivavano dalla Turchia, ha provato a mettersi in contatto con il suo ex compagno. All'inizio non ha ricevuto nessuna risposta e ciò gli ha causato grande sgomento:

Poi per fortuna mi ha richiamato su whatsapp e mi ha detto che lui e la sua famiglia stanno bene. Ha detto che intorno a lui vede solo distruzione. Siamo stati assieme diversi anni e gli voglio molto bene. Mi ha detto che lui e la sua famiglia ora sono per strada al freddo e che hanno sentito un boato enorme. Ora intorno a lui vede solo morte e distruzione. È sotto shock e ancora gli gira la testa. Quello che ha passato è spaventoso, ha anche la nonna sulla sedia a rotelle. Per fortuna lui e la sua famiglia hanno una villetta perciò non si trovavano nei palazzi alti che sono crollati.

L'ex compagno di Cristiano Malgioglio è sotto shock

Cristiano Malgioglio ha ribadito che il suo ex compagno è comprensibilmente scioccato dalla tragedia che si è abbattuta sul suo Paese. Infine, il paroliere ha parlato dell'amore che lui stesso prova per la Turchia: