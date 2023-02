Terremoto in Turchia, Mehmet compagno di Gegia: “Una tragedia, casa crollata e la famiglia al freddo” Il terremoto in Turchia e Siria ha causato oltre 40mila morti e questo drammatico numero sembra essere destinato a salire. Tra coloro che stanno vivendo giorni di ansia e dolore per i loro cari, c’è anche Mehmet Bozkurt, compagno di Gegia. La sua famiglia vive a Nizip. Il 44 enne ha dichiarato a Fanpage.it: “A Nizip è tutto distrutto, avrei voluto partire per soccorrere la mia famiglia”. E Gegia: “Mehmet è collegato tutto il giorno con la Turcia, dal telefono si sentono le urla strazianti degli sfollati”.

Il devastante terremoto che ha colpito Turchia e Siria ha già causato più di 40mila morti. E questo numero sembra essere drammaticamente destinato a salire. Tra le persone che stanno vivendo giorni di ansia e dolore c'è anche Mehmet Bozkurt. Gli spettatori del Grande Fratello Vip, lo conoscono come l'attuale compagno di Gegia, all'anagrafe Francesca Antonaci. L'uomo è originario di Nizip, nella provincia turca di Gaziantep. Fanpage.it ha parlato con la coppia.

Terremoto in Turchia, a Nizip la famiglia di Mehmet

Sono giorni di apprensione per Mehmet Bozkurt, che è in contatto costante con la famiglia e, attraverso i notiziari, cerca di avere aggiornamenti su quanto sta accadendo a Nizip, sua città d'origine, nella provincia turca di Gaziantep. Il 44enne ha dichiarato a Fanpage.it:

È una tragedia. La mia casa è crollata, ma ringrazio Dio che la mia famiglia, i miei genitori, i miei fratelli e mia sorella, si siano salvati. Nel mio paese non c’è più niente, è tutto distrutto e le case che non sono crollate sono pericolanti. Le persone dormono al freddo, sotto le tende. Il mio primo pensiero è stato quello di partire per soccorrerli, ma mi hanno detto di rimanere qui al sicuro, anche perché raggiungere il mio paese sarebbe stato impossibile.

Gegia: "La famiglia di Mehmet al freddo, le urla strazianti degli sfollati"

Gegia come avete appreso quanto stava succedendo in Turchia e Siria?

Ci hanno chiamato la notte del terremoto. Saranno state le 4. Mehmet ha ricevuto una telefonata dalla sorella. E da quel momento non si è capito più niente. Stiamo vivendo giorni terribili.

La famiglia di Mehmet come sta?

Per fortuna si sono salvati, perché si sono svegliati in tempo per scappare. Ma non hanno più la casa, non c'è più niente. Sono tutti sotto le tende. La casa è in parte crollata e in parte pericolante. Tutto intorno è distrutto. E la terra continua a tremare, non si può iniziare a ricostruire. È terribile.

Terremoto in Turchia, le tende dove sono stati sistemati gli sfollati

Come sta affrontando Mehmet questi giorni drammatici?

Con grande dignità. Lo vedo che è nervoso, triste, arrabbiato ma non ho visto ancora scendere una lacrima. Si tranquillizza quando tutti i giorni sente la sorella e i fratelli. È molto preoccupato per la mamma, perché sta sotto alla tenda, al freddo. La prima cosa che ha pensato di fare, è stata partire per Nizip, ma glielo hanno sconsigliato. Puoi arrivare fino a Istanbul, poi da lì a Nizip è complicato. Perciò è sempre collegato con il telefonino per seguire passo passo cosa sta accadendo in Turchia. E tutto il giorno si sentono le urla strazianti degli sfollati.

Terremoto in Turchia e Siria, oltre 40mila morti

I suoi familiari, come tutti gli sfollati, hanno bisogno di aiuto.

La Croce Rossa sta pensando a portare cibo, coperte e medicine. E poi hanno bisogno di soldi per ricostruire, stanno cadendo anche le case pericolanti. Basta una minima scossa e ti cascano addosso.

State riuscendo a dare una mano anche se a distanza?

Ogni soldo che guadagna, Mehmet lo manda alla sua famiglia, perché serviranno quando dovranno ricostruire. Il Maestro Carlo Pirone ci sta aiutando. Ha preso a cuore Mehmet e non solo lo ha assunto nel suo ristorante, ma gli ha proposto di fare un disco insieme a me che si intitola Un'estate d'amore. Inoltre, Alfonso Signorini ha invitato Mehmet al Grande Fratello Vip nella puntata di stasera, 13 febbraio, per parlare dei tre mesi passati insieme e probabilmente anche del terremoto. Vorrei fare una richiesta a Ilary Blasi.

Nei mesi scorsi, avevano proposto a Mehmet di fare L'isola dei famosi. Lui era dubbioso perché preferisce lavorare. Poi, comunque, non abbiamo saputo più nulla. Se volessero farlo partecipare, anche senza di me, a lui quei soldi tornerebbero utili per aiutare la sua famiglia.