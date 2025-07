Taylor Mega e la cura per fertilità: “Ha fatto più danni che bene, ora ho una cisti all’ovaio e ciclo continuo”

Taylor Mega si sfoga su Instagram sui suoi problemi di salute. L’influencer e imprenditrice ha iniziato una cura per la fertilità, ma gli effetti collaterali non sono stati di poco conto: “Mi debilita tantissimo il fisico, la ginecologa mi ha dato altre notizie tristi”.

Taylor Mega torna a parlare dei suoi problemi di salute attraverso delle stories pubblicate su Instagram. Mesi fa, l'imprenditrice e influencer aveva cominciato una cura per la fertilità, ma le sta portando diversi problemi di non poco conto: "Sono giù di umore, la ginecologa mi ha dato altre notizie tristi".

Taylor Mega e la cura per la fertilità

Taylor Mega, negli ultimi giorni, è giù d'umore. A confessarlo è stata lei stessa sul suo profilo Instagram, su cui è seguita da quasi 3 milioni di utenti. Il motivo è che ha scoperto di avere un'altra cisti all'ovaio di 5 centimetri nell'arco di pochi mesi: "Il corpo, per espellerla, mi fa venire mestruazioni a distanza di pochi giorni e mi debilitano tantissimo il fisico, con conseguente febbre e malessere generale". Come se non bastasse, la ginecologa le ha dato "altre notizie tristi, che non mi sento ancora di condividere".

Una fan le ha chiesto se avesse l'endometriosi e se si trattasse di ovaio policistico, ma nessuna delle due casistiche è quella che corrisponde alla sua. Tutto è iniziato a dicembre, quando ha cominciato una cura per la fertilità, che però ha fatto più danni che bene: "Da lì si è creata questa cisti, ho interrotto la cura e pensavo si fosse sistemato tutto perché poi si era rimpicciolita. Adesso è tornata. Mi cadono gli oggetti dalle mani perché probabilmente perdo tanto sangue. Adesso dovrei fare il congelamento degli ovuli, ma onestamente sono un po' spaventata", ha concluso.

Perché l'influencer non può avere figli

Mega dichiarò per la prima volta pubblicamente di non poter avere figli a ottobre 2024, quando in un podcast parlò di un commento ricevuto da un hater che l'aveva colpita in modo particolare: "Mi hanno scritto: "Non puoi avere figli grazie al karma, ti sta bene". Io ho un problema, non posso realmente avere figli e lui mi ha detto questa cosa, manco avessi truffato dei bambini. Ma ci sono abituata, nel mio lavoro devi essere temprato agli insulti", le parole.