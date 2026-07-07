Marco Columbro racconta un incontro con gli UFO: “Li abbiamo visti in 200, c’era un globo lattiginoso sopra di noi”

Marco Columbro si dice convinto di avere visto almeno una volta nella sua vita degli “unidentified flying object”, comunemente detti UFO. Il racconto dell’ex conduttore Mediaset.

Un incontro con gli UFO dopo avere partecipato a una conferenza tenuta da una donna che sostiene di ricevere messaggi dal popolo delle Pleiadi. È quanto racconta Marco Columbro dopo essere stato ospite di Supernova, il podcast condotto da Alessandro Cattelan. L’ex conduttore di Canale5 ha fatto riferimento a un episodio accaduto diversi anni fa al quale dice di credere profondamente, al punto da essere certo che insieme a lui avrebbero assistito al fenomeno circa 200 persone.

"Ero andato in America per una conferenza di una donna, Anna, che, dall’età di 9 anni, riceve messaggi dal popolo dei Pleiadiani, cioè gli abitanti di una stella della costellazione delle Pleiadi", ha raccontato Columbro, "Alle 22.30, finita la conferenza, usciamo e vedo sopra di noi arrivare un globo lattiginoso. E non era luce, era qualcosa di diverso, sembrava proprio fatto di latte. Subito dopo ne è arrivato un altro, poi un altro ancora. Io mi sono rivolto ad Anna stupito e lei, molto tranquillamente, mi ha detto: ‘Sì, sono loro che ci salutano'. Hanno fatto un giro e poi sono spariti, in un lampo. E li abbiamo visti in 200 persone".

Con il termine Pleiadiani si fa riferimento agli immaginari alieni nordici, extraterrestri rappresentati come umanoidi alti, biondi e con gli occhi azzurri. Nel folklore ufologico sono tra gli alieni più noti insieme ai rettiliani. Esistono anche libri e guide in commercio che propongono i modi più disparati per tentare di entrare in contatto con tali entità.

Già in passato Columbro aveva parlato di avvistamenti extraterrestri, al punto che Google Suggest associa spesso la parola "alieni" al nome del conduttore. Nel 2023, ospite di Peter Gomez a La Confessione, aveva raccontato il medesimo episodio, aggiungendo però di essere da tempo in contatto con decine di ufologi di fama nazionale e internazionale dai quali avrebbe tratto gran parte delle sue conoscenze sul tema.