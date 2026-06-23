Susy Fuccillo rompe il silenzio sulla morte del marito: “Ulcera gastrica, con lui se n’è andata una parte di me”

Susy Fuccillo torna a parlare della tragica vicenda del dicembre 2025, quando suo marito Salvo Raciti è morto improvvisamente. Racconta il momento difficile che sta vivendo e parla per la prima volta delle circostanze in cui il marito ha perso la vita.

Aveva preso le distanze dai social alcuni mesi fa, Susy Fuccillo, comunicando pubblicamente la sua volontà di rimanere in silenzio per affrontare la sofferenza per la morte del marito Salvo Raciti, scomparso improvvisamente pochi mesi fa. Oggi l'ex ballerina di Amici torna a parlare e lo fa aprendosi totalmente, per raccontare il momento di grande difficoltà che sta vivendo e anche le cause della morte di suo marito, di cui parla per la prima volta da quel giorno di dicembre del 2025.

Il racconto di Fuccillo

In un video pubblicato su Instagram, Fuccillo ha raccontato in lacrime il momento che sta attraversando: "Quando vivi un trauma così grande, il percorso è lungo. Ogni giorno cerco di fare il mio meglio per vivere questa nuova vita senza mio marito, lo devo a lui e alle mie figlie. Non voglio mollare, non me lo posso permettere, anche se ultimamente fatico a riconoscermi".

Spiega Fuccillo che in questo momento vive in un vortice di emozioni contrastanti: "Una parte di me è morta quella sera con mio marito, una parte di me che esisteva solo con lui. Devo trovare il modo di vivere più in equilibrio, se non sto bene le mie figlie non stanno bene e non voglio questo. Hanno perso una figura così importante per la loro crescita e mi sento in dovere di far loro da madre e padre e non è facile".

La morte di Salvo Raciti a dicembre del 2025

Quindi Susy Fuccillo racconta la difficoltà di affrontare questo lutto: "Il vero lutto non lo senti subito, ma con i mesi che passano, all'inizio non realizzi cosa ti è successo, ma poi concretizzi che davvero non rivedrai più una persona. Lì inizia il vero confronto con il dolore. Ci sono giorni in cui penso di stare bene, altri in cui crollo, ma il dolore va attraversato, non si può scappare. Ho capito che oltre a resistere devo cercare spazi in cui fare qualcosa che mi rappresenti". Poi, in estrema sintesi, svela le cause della morte di Salvo Raciti a dicembre del 2025: "Mio marito è morto di ulcera gastrica. La mia vita da un giorno all'altro è cambiata, ma io so che ce la farò, tante cose le ho ottenute perché ho un'enorme costanza dentro me. Non so come sarà domani o tra un'ora, il lutto ti rende instabile ogni giorno. Ma questo video è già un traguardo".