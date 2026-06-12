Sarah Felberbaum: “Vivo uno dei momenti più brutti della vita, con Daniele De Rossi ho ricordato la felicità”

Sarah Felberbaum si confessa sui social: l’attrice ha condiviso una riflessione sul periodo complesso che sta attraversando, definendolo come uno dei momenti più brutti della sua vita. Nonostante l’ansia e le iniziali resistenze a uscire di casa, la vicinanza del marito Daniele De Rossi le ha permesso di ritrovare un momento di felicità.

Sarah Felberbaum ha condiviso sui social una riflessione sul periodo delicato che sta attraversando. L'attrice ha raccontato le difficoltà vissute nell'ultimo anno e la fatica psicologica anche solo nel gestire la quotidianità fuori dalle mura domestiche. A fare da punto di svolta è stata una serata trascorsa all'aperto insieme al marito Daniele De Rossi, un momento che le ha permesso di ritrovare una temporanea serenità dopo mesi complessi.

La confessione sui social e la paura di uscire di casa

Attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram, Felberbaum ha descritto lo stato d'animo con cui convive da tempo, caratterizzato da una forte sensazione di vulnerabilità e dal rifiuto iniziale di frequentare contesti affollati. "Quando stai passando uno dei momenti più brutti della tua vita, dopo un anno complicato, e alcune delle persone che ami di più ti dicono: ‘Stasera si esce'. E tu non vuoi", le parole. L'attrice ha poi spiegato come in certe circostanze l'istinto sia quello di isolarsi e cercare riparo unicamente negli affetti familiari più stretti.

La spinta del marito e delle persone care è stata però determinante per superare quelle resistenze: "Ti lasci convincere e, nonostante quella sensazione di pericolo addosso, esci. E sorridi. E non pensi. E ridi e scherzi con gente simpatica". La serata, documentata da alcuni scatti che la ritraggono insieme a De Rossi e ad alcuni amici, si è trasformata in un'occasione di sblocco emotivo: "Per un istante ti ricordi cosa significa sentirsi felice. E te ne vergogni, come se fosse sbagliato. E scoppi a piangere, perché non sai più cosa sia giusto o sbagliato".

Il precedente racconto sulla depressione

Non è la prima volta che l'attrice affronta pubblicamente il tema della salute mentale e delle proprie fragilità personali. In passato, Felberbaum aveva già parlato apertamente dei suoi trascorsi legati alla depressione e ai disturbi del comportamento alimentare, manifestatisi in modo particolare dopo la nascita del secondo figlio, Noah. In quel percorso di cura e di graduale recupero, l'attrice ha sempre individuato nella stabilità del legame con il marito Daniele De Rossi un supporto fondamentale. La presenza del partner e la condivisione di momenti di normalità continuano a rappresentare per lei un elemento centrale per ritrovare l'equilibrio e superare le fasi più acute del malessere.