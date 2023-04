Sarah Felberbaum: “Avevo problemi con il cibo, mi facevo del male fisico. Dopo anni ne sono uscita” Sarah Felberbaum si racconta in un’intervista al settimanale Oggi. L’attrice rivela di aver avuto problemi col cibo in passato, oltre che di depressione, dai quali è riuscita a venir fuori grazie all’aiuto di specialisti, ma anche al sostegno di suo marito Daniele De Rossi: l’amore della sua vita.

A cura di Ilaria Costabile

Sarah Felberbaum sarà la protagonista del film tv su Tina Anselmi e in occasione di questo nuovo progetto in onda il 25 aprile, si è raccontata in un'intervista rilasciata al settimanale Oggi, nella quale ha rivelato di aver avuto dei problemi in passato che poi è riuscita a superare con grande difficoltà dopo anni di sofferenza.

La depressione e i problemi affrontati da Sarah Felberbaum

"So cosa significa la depressione… Ho avuto problemi con il cibo, impiegando anni per uscirne" rivela l'attrice che racconta questo suo percorso così difficile che l'ha portata a compiere gesti dei quali, ancora oggi, non riesce a darsi una motivazione: "Mi facevo del male anche fisicamente e non so perché" dice Sarah Felberbaum che, però, ammette: "È la prima volta posso parlare con onestà e nessuna vergogna del percorso che ho affrontato dopo la nascita del mio secondo figlio. Ogni tanto torno ancora dallo specialista. Ma il brutto è ormai archiviato". L'attrice ricorda il momento in cui si è resa conto di aver bisogno di aiuto:

A volte pensi di essere invisibile, che la gente non veda quanto stai soffrendo. L’unica che se n’era accorta e me lo ha detto è stata mia suocera. Noah aveva appena un mese e io già ricominciavo a lavorare. Questa cosa non mi ha aiutato, non è stata una scelta felice. Ma mi avevano fatto una proposta e mi è mancato il coraggio di dire no… Avrei dovuto prendermi del tempo

L'amore con Daniele De Rossi

Ad aiutarla in questo percorso è stata anche la presenza di suo marito, Daniele De Rossi, con il quale ha costruito un rapporto incredibilmente forte, ma sul quale inizialmente non ci avrebbe scommesso: "Quando l’ho conosciuto ho detto: “Vabbé, un calciatore, non può essere”, e invece dopo più di dieci anni eccoci qui. Non so cosa dire, ripeto ancora una volta che Daniele è l’amore della mia vita… Lui è solido, centrato. Alla fine ho capito che si può essere felici".