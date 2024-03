Stefano Miele parla del rapporto con Tommaso Zorzi: “Non ci siamo mai allontanati” Stefano Miele ha parlato del legame con Tommaso Zorzi. Ha poi detto la sua su Beatrice Luzzi, concorrente del Grande Fratello: “Sono un suo sostenitore” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Stefano Miele, da poco eliminato dalla Casa del Grande Fratello, intervistato da Cooming Soon ha raccontato la sua esperienza televisiva, i suoi progetti per il futuro e il rapporto con Tommaso Zorzi. I due sono stati grandi amici e l'ex gieffino, durante il programma, aveva già parlato del loro legame: "È stato come un fratello. Ora non lo è più. Ora è un amico, ma fino a un anno e mezzo fa è stato come un fratello".

Stefano Miele su Tommaso Zorzi: "Non ci siamo mai allontanati"

Sui social circola una teoria secondo la quale Tommaso Zorzi non abbia gradito l'ingresso di Stefano Miele nella Casa. L'influencer, infatti, aveva condiviso una storia su Instagram in cui guardava la televisione con un'espressione sconvolta (data e ora coincidevano proprio con la preparazione all'entrata di Miele nel programma). A confermare l'ipotesi, poi, la mancanza di foto insieme sui social. Stefano nel corso del programma aveva accennato al loro rapporto, definendo la loro amicizia "adolescenziale":

È stato come un fratello. Ora non lo è più. Ora è un amico, ma fino a un anno e mezzo fa è stato come un fratello. L’ho conosciuto quando avevo 24 anni. Siamo cresciuti insieme, abbiamo rappresentato l’uno per l’altro l’amico che non avevamo mai avuto durante la nostra adolescenza. Dico gay perché potevamo condividere con la sensibilità simile anche i rapporti amorosi. Lui qua dentro è stato sei mesi. Io l’ho seguito.

Una volta uscito dalla casa, l'ex gieffino è tornato a parlare del loro legame. Alla domanda "Perché vi siete allontanati ? Ti manca il rapporto che avevi con lui?" Ha risposto smentendo la voce di una "rottura" completa. "Non ci siamo mai allontanati. Abbiamo condiviso un’ amicizia adolescenziale pur avendo allora 22 e 27 anni – ha spiegato Miele – Ora ci stiamo entrambi dedicando al lavoro e agli affetti personali. Sono un suo grande fan".

Stefano Miele parla di Beatrice Luzzi: "Sono un suo sostenitore"

Stefano Miele ha spiegato che, dopo la fine dell'avventura nella Casa, i giorni "sembrano non passare mai". A proposito del rapporto con Beatrice Luzzi ha detto: "Me la sono portata con me nella valigia e ho lasciato una Bea calma, nostalgica e impaziente di arrivare alla fine. Io sono un suo sostenitore". Non spera solo che vinca: "Penso molto di più: ha rappresentato una vittoria culturale per il programma rendendo universali ogni discorso affrontato". Non esclude che nel suo futuro non ci sia spazio per il mondo dello spettacolo: "Il mondo della moda e il mondo della televisione a volte cozzano l’uno con l’altro. Nonostante questo, io continuo a credere che lo stile, mia grande passione, sia universale e declinabile in tanti diversi ambiti come lo spettacolo".