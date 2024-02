Vittorio Menozzi e l’amicizia con Beatrice Luzzi al GF: “Non sapevo se fosse vera o solo strategia” Nella puntata del 12 febbraio del Grande Fratello, i due concorrenti si sono trovati faccia a faccia per parlare del loro rapporto, che nell’ultima settimana ha fatto un enorme passo indietro. “É un abile giocatore”, ha detto Beatrice Luzzi. “Non sapevo se l’amicizia fosse reale o per stretegia”, ha ribattuto Vittorio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2023/2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Beatrice Luzzi e Vittorio Menozzi a confronto. Nella puntata del 12 febbraio del Grande Fratello, i due concorrenti si sono trovati faccia a faccia per parlare del loro rapporto, che nell'ultima settimana ha fatto un enorme passo indietro e sta attraversando un periodo di crisi.

Beatrice Luzzi e la crisi nel rapporto con Vittorio Menozzi

Alfonso Signorini ha chiamato in Mystery Room Beatrice e Vittorio e ha chiesto all'attrice perché pensa che il coinquilino abbia cambiato idea nei suoi confronti. "Credo si sia reso conto che avevo fatto scendere una porta blindata. Si è riposizionato velocemente, è un abilissimo giocatore, lo dico con stima", ha risposto Luzzi. A quel punto Vittorio ha spiegato il motivo per cui ha fatto un passo indietro nel rapporto, tanto da passare una settimana senza parlarle:

Non mi ero reso conto di quanto esprimere una opinione contro la tua, rispetto a Massimiliano, potesse cambiare nel nostro rapporto, non lo capivo. Forse pensavo che mi fossi stata vicino per alleanza e non per amicizia reale. Mi ha portato a pensarlo il fatto che mi hai parlato di strategia, non sapevo se la nostra amicizia si basasse su quello.

"Sono stata in silenzio perché ero sicura tu l'avessi capito, l'avevo trovato poco affettuoso dire ‘mi dissocio da Beatrice' in puntata", ha ribattuto Luzzi.

L'abbraccio prima della puntata

Prima della diretta del 12 febbraio, Beatrice Luzzi è andata ad abbracciare Vittorio. "L'ho vissuto in modo confuso, ho sempre lasciato una porta aperta. Non ho niente contro di te, se la nostra amicizia è vera, va oltre questo", ha detto il modello. L'attrice ha poi spiegato il motivo del suo gesto: "É dovuto al fatto che, siccome stanotte abbiamo parlato fino alle 7 del mattino, mi sono resa conto che comunque c'è un forte affetto. Ti ho abbracciato per dire ‘evitiamo di farci male, di andare troppo oltre'. Ti voglio bene".

Luzzi ha anche parlato con Signorini di come Vittorio non prenda mai le sue parti quando c'è una discussione: "Ogni volta che lo difendo, lui va sempre dalla controparte. Sono tornata dopo il lutto anche perché l'ho visto stare male". "Ho imparato a prendere una posizione, sto lavorando su questo ed è per questo che sono qua", ha concluso Vittorio.