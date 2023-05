Stefano De Martino: “Mi prendo una pausa dalla tv, ho paura che la gente si scocci di vedermi” Il conduttore spiega che salterà l’appuntamento sul palco di Tim Summer Hits 2023 e tornerà in tv il prossimo autunno: “Non ci sarò, perché sono stato molto attento a non annoiare”, ha spiegato il conduttore a FQMagazine.

A cura di Giulia Turco

Stefano De Martino è reduce da una stagione televisiva in cui ha fatto il pieno di visibilità. Il conduttore è uno dei volti di punta della Rai e può vantare diversi successi che vanno da Stasera tutto è possibile, al suo irresistibile Bar Stella. In vista dell’estate però, ha decido che non presenterà Tim Summer Hits 2023, come lo scorso anno fece insieme ad Andrea Delogu.

Perché Stefano De Martino non presenterà Tim Summer Hits

“Non ci sarò, perché sono stato molto attento a non annoiare”, ha spiegato il conduttore a FQMagazine. “Quest’anno di televisione ne ho fatta tanta e ho la fortuna di alternarla al teatro. Onde evitare che le persone si scoccino di vedermi, allora mi assento. Ecco perché quest’estate non ci sarò”, ha chiarito. “Ci vedremo poi in autunno. Se sentire la mia mancanza, potete sempre venire a teatro”. I palinsesti Rai autunnali infatti potrebbero vederlo nuovamente protagonista e magari, chissà per l’edizione 2024 De Martino potrebbe tornare in poltrona come giudice di Amici, il talent t di Maria De Filippi dal quel quest’anno si è preso una pausa.

Stefano De Martino e il rapporto con Belen

Dopo il ritorno di fiamma con Belen Rodriguez, il conduttore può dirsi finalmente sereno sia sul piano professionale che privato. Insieme a Santiago e alla piccola Luna Marì, figlia di Antonino Spinalbese, hanno formato una grande famiglia allargata e per il momento tutto sembra andare per il meglio. “Ogni volta che ci siamo lasciati, io perdevo la fede nunziale, ora ne ho tre”, ha ironizzato De Martino nel corso dio una recente intervista al settimanale Oggi. Poi ha rivelato un aneddoto della sua vita famigliare con la showgirl: “Con Belen? Sogno camere separate. Io la sera a letto crollo, lei va avanti fino a tardi a vedere le serie coreane. Mi tocca addormentarmi con la tv accesa”.