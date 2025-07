Stefano De Martino e il gossip: “Vogliono trovarmi una fidanzata a tutti i costi. Non ho nulla da nascondere”

Stefano De Martino in una lettera per il settimanale Chi parla della sua vita privata sempre al centro dell’attenzione mediatica. In questi mesi è stato fotografato in diverse occasioni con diverse donne: “Cercano di trovarmi una fidanzata a tutti i costi” ha commentato prima di ammettere, però, di sapere che fa “parte del gioco”.

Stefano De Martino in una lettera al settimanale Chi ha ripercorso la sua carriera sottolineando quanto il gossip sia stato e quanto lo sia tutt'ora, centrale nel suo percorso lavorativo. La sua immagine pubblica è nata nel 2009, con la partecipazione ad Amici, e da allora la sua vita privata è stata al centro dell'attenzione mediatica. Dal matrimonio con Belen Rodriguez alle fugaci frequentazioni dopo la showgirl: "La cronaca rosa e la vita professionale non sono antagonisti. Più cresce la popolarità, più cresce la curiosità. È il termometro del mio lavoro, e non mi lamento". Nella lunga lettera tira in ballo anche l'attualità e le diverse donne a lui accostate negli ultimi mesi, tra cui Caroline Tronelli.

Le parole di Stefano De Martino

"Ho capito che il gossip, inteso come chiacchiera bonaria, fa parte dell'animo umano, la curiosità è intrinseca alla nostra natura" scrive Stefano De Martino in una lunga lettera scritta e pubblicata sul settimanale Chi. Nel discorso su carriera e vita privata, si sono aggiunti gli ultimi gossip sul suo conto che lo hanno messo al centro dell'attenzione mediatica. Ogni settimana è stato avvistato con donne differenti, ma nessuna è la sua fidanzata, sebbene il bacio con Caroline Tronelli sia documentato con foto: "Quando mi sento sotto pressione perché magari si parla tanto di me, e cercano di trovarmi una fidanzata a tutti i costi, relativizzo".

Tornando indietro nel tempo, ha spiegato che all'inizio del successo, periodo "in cui mi vedevo sempre fotografato o raccontato, anche con fantasia, provavo insofferenza". Farebbe riferimento agli inizi della sua storia con Belen Rodriguez durante la quale "la mia professione pesava meno della mia storia". Questa condizione lo faceva soffrire: "E se sei ambizioso e hai un'idea di futuro come quella che avevo io, un po' ne soffri". Si allontanò dalla tv, nacque il figlio Santiago, e "ho capito che tutto è servito, mi ha fatto realizzare chi volessi diventare".

Il rapporto con i paparazzi: "Non ho nulla da nascondere"

Inseguito spesso dai paparazzi, non li ha mai seminati. Nella lettera ha spiegato: "Sono 15 anni che i fotografi mi seguono, mi accorgo quando sono pedinato. E se mi fotografano è perché lascio liberi gli ormeggi. Ho sempre detto "Se mi trovate è perché non ho nulla da nascondere". Oggi che il carico di lavoro è sostanzioso, "ho meno tempo libero" e quando va in Sardegna finisce sui giornali per mesi: "Ci sta, fa parte del gioco", ha commentato.