Sophia Loren festeggia i 90 anni a Roma: “Qui è iniziato tutto” Sophia Loren compie 90 anni il 20 settembre e per l’occasione trascorrerà una giornata a Roma con la sua famiglia. Previsto per lei un evento celebrativo a Cinecittà, ma anche Napoli la celebrerà nel mese di settembre. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

Sophia Loren compie 90 anni. L'attrice, diva assoluta del cinema italiano che è diventata un simbolo anche all'estero, vista la sua notorietà e risonanza internazionale, sceglie "casa sua" per celebrare questo traguardo. Per festeggiare Loren ha scelto Roma, dove trascorrerà la giornata in compagnia dei suoi familiari più stretti. Come riporta Adnkronos, Loren ha parlato così della capitale: "Amo questa città, dove tutto è iniziato. Sono arrivata a Roma con mia madre che avevo 15 anni e ho cominciato a lavorare come comparsa. E' stata una scelta che ha cambiato il corso della mia vita".

L'evento a Roma per i 90 anni di Sophia Loren

Stando a quanto si apprende, nella giornata di oggi arriveranno a Roma i suoi figli Edoardo e Carlo Ponti, le nuore, i quattro nipoti, che si ritroveranno con sua sorella Maria Scicolone e le sue nipoti, Alessandra ed Elisabetta Mussolini per una festa familiare. Inevitabile anche un passaggio istituzionale per questa celebrazione che è qualcosa di più di un semplice compleanno, vista la caratura di Loren a livello internazionale e l'amore dell'Italia nei confronti di uno dei suoi personaggi simbolo. I 90 anni della Loren verranno infatti festeggiati anche dal ministero della Cultura, Cinecittà e Archivio Luce con un evento speciale strettamente privato al The Space Cinema Moderno di Roma. In questa stessa circostanza, Loren verrà insignita di un prestigioso e inedito riconoscimento a lei dedicato che le verrà consegnato dal sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni e Chiara Sbarigia, presidente di Cinecittà. Non mancheranno, in occasione dell'evento, gli interventi di amici dell'artista.

Anche Napoli celebra la diva

Non mancheranno le celebrazioni per Sophia Loren anche a Napoli. Il Comune di Napoli, guidato dal sindaco Gaetano Manfredi, ha preparato una serie di appuntamenti per celebrare degnamente Sofia Costanza Brigida Villani Scicolone (questo il nome all'anagrafe), che pur essendo nata a Roma il 20 settembre 1934, è sempre stata considerata napoletana di adozione, visto che ha vissuto a Pozzuoli, in provincia di Napoli, fin dalla giovinezza ed alla città partenopea è sempre stata molto legata. Non a caso nel 2016 l'ex sindaco Luigi de Magistris le ha conferito la cittadinanza onoraria.