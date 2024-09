video suggerito

Napoli celebra i 90 anni di Sophia Loren, tutti gli eventi. Manfredi: “Omaggio ad una leggenda del Grande Cinema” Le iniziative del Comune di Napoli per celebrare i 90 anni di Sophia Loren e l’anniversario dei 50 anni dalla scomparsa di Vittorio De Sica. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

83 CONDIVISIONI condividi chiudi

Napoli celebra Sophia Loren e Vittorio De Sica, due dei più grandi protagonisti del grande Cinema. Per il compleanno di Sophia Loren, tra le più grandi dive al mondo di tutti i tempi, che compirà 90 anni venerdì 20 settembre 2024, il Comune di Napoli, guidato dal sindaco Gaetano Manfredi, ha preparato una serie di appuntamenti per celebrarla degnamente. Sophia Loren, nome d'arte di Sofia Costanza Brigida Villani Scicolone, benché sia nata a Roma il 20 settembre 1934, è sempre stata considerata napoletana di adozione. Ha vissuto, infatti, a Pozzuoli, in provincia di Napoli, fin dalla giovinezza ed alla città partenopea è sempre stata molto legata. Nel 2016 l'ex sindaco Luigi de Magistris le ha conferito la cittadinanza onoraria.

Le celebrazioni del Comune di Napoli per Sophia Loren e Vittorio De Sica

Nell’autunno del 2024, il Comune di Napoli ha promosso e programmato un progetto celebrativo che coinvolgerà gli studenti delle scuole cittadine per celebrare assieme a Sophia Loren, nel 90º anniversario dalla nascita (20 settembre), anche l'attore e regista Vittorio De Sica, maestro del Neorealismo, nel 50º anniversario dalla sua scomparsa (13 novembre), due figure iconiche del cinema italiano e internazionale.

Sophia Loren e Vittorio De Sica

Il progetto, pensato come un ponte tra le nuove generazioni e i maestri del cinema, prevede la proiezione del capolavoro “La ciociara”, film che rappresenta una pietra miliare della filmografia italiana, diretto da Vittorio De Sica e interpretato da una straordinaria Sophia Loren, vincitrice dell’Oscar per questo ruolo. L’obiettivo è non solo far conoscere agli studenti il valore artistico di queste due figure, ma anche renderli consapevoli del ruolo che Loren e De Sica hanno avuto nella promozione della cultura partenopea nel mondo. Proprio "La ciociara", assieme ad "Una giornata particolare", è uno dei film più amati dalla grande attrice, come ha ricordato anche in una recente intervista a Natalia Aspesi su La Repubblica.

Nella sua lunga carriera Sophia Loren ha recitato con i più grandi registi ed attori del cinema italiano ed internazionale. Marcello Mastroianni, Totò, Clark Gable, John Wayne Marlon Brando e Frank Sinatra, solo per citarne alcuni. Mentre con film come "Pane, amore e…" e "Matrimonio all'Italiana" ha diffuso la commedia italiana e la cultura napoletana nel mondo. Con "La Ciociara", diretto da Vittorio De Sica nel 1960, ha conquistato il suo primo Premio Oscar. Nel 1991 le è stato riconosciuto dall'Academy di Hollywood anche l'Oscar onorario.

Reunion familiare a Roma e l'omaggio dell'Academy di Los Angeles a Cinecittà

Ma come trascorrerà la grande attrice il giorno del suo 90esimo compleanno? Secondo i rumors, Sophia Loren avrebbe scelto di dedicare la giornata alla sua famiglia, con una festa privata che dovrebbe tenersi a Roma, venerdì 20 settembre 2024. Un evento privato assieme a tutti i familiari. Massimo riserbo sulla location.

Non mancherà il tributo anche dell'Academy of Motion Pictures di Los Angeles, il museo della cinematografia che si trova nella città simbolo di Hollywood, che dal 7 al 30 novembre ospiterà una retrospettiva dei film della Loren organizzata da Cinecittà. Il 6 novembre è prevista l'inaugurazione di una mostra fotografica sull'attrice presso l'Istituto Italiano di Cultura. Le celebrazioni si chiuderanno a Santa Monica, in California, con un concerto del tenore Pasquale Esposito, diretto dal maestro Carlo Ponti, primogenito della diva e del produttore Carlo Ponti.

Manfredi: "Sophia Loren è una leggenda del Cinema"

Il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha dichiarato:

"Sophia Loren non è soltanto una leggenda del cinema, ma un simbolo vivente della nostra città e della nostra identità culturale nel mondo. La sua interpretazione in ‘La Ciociara', sotto la guida magistrale di Vittorio De Sica, ha segnato profondamente la storia del cinema mondiale. Giusto celebrare il loro talento ed il forte legame con Napoli, in ogni vicolo e ogni strada. Loren, con la sua forza e la sua eleganza, continua a ispirare generazioni di artisti e cittadini. È nostro dovere avvicinare i giovani a questi esempi luminosi e trasmettere loro l’amore per il cinema e la cultura che hanno reso la nostra città celebre in tutto il mondo".