Sophia Loren: “Non penso alla morte, voglio lavorare. Da qualche parte c’è un ruolo che mi aspetta”

In una lunga intervista a Repubblica, Sophia Loren si è raccontata tra passato e presente. Prossima a compiere 90 anni – il suo compleanno è il 20 settembre – ha confessato di aver "combattuto ogni ostacolo" fino ad ora, per essere felice e di non pensare, affatto, alla morte.

Il ricordo di De Sica: "Ha scommesso su di me"

"Gli ostacoli ci sono e io ricordo quanti ne siano sorti intorno a me per impedirmi di essere felice. Io ogni cosa l’ho combattuta fino a quando me ne sono liberata", Sophia Loren comincia così la sua lunga intervista, sottolineando, poi, l'ottimo lavoro svolto da Kamala Harris – in America – e von der Leyen – in Europa -, che lei descrive come "donne straordinarie". Tra i tantissimi film nei quali ha recitato, quasi un centinaio, nel cuore di Sophia Loren sono indelebili La ciociara e Una giornata particolare. A La Repubblica la celebre attrice ha spiegato che si tratta di "due film di cui sono estremamente orgogliosa", perché "rappresentano nel senso più profondo il mio lavoro come attrice". A scoprirla fu Vittorio De Sica, che le offrì il ruolo in L'oro di Napoli dopo una lunga chiacchierata: "È stata la prima volta nella mia vita che qualcuno ha creduto in me e ha scommesso su di me. Non lo dimenticherò mai".

Non ci sono opere cinematografiche di cui si è pentita. "Non rimpiango mai ciò che mi è sfuggito, preferisco pensare che domani troverò qualcosa di meglio", ha commentato prima di aggiungere: "Chissà, magari un nuovo capolavoro come se avessi vent’anni". Alla morte, Sophia Loren, non ci pensa: "Ma io a tutto penso, tranne che alla morte!" ha dichiarato prima di aprire la parentesi legata a suo figlio Edoardo Ponti, regista e sceneggiatore, con il quale desidera continuare a lavorare.

Il lavoro con il figlio Edoardo e il ricordo di Marcello Mastroianni

Alla soglia dei 90 anni, Sophia Loren non intende fermarsi. Nella lunga intervista ha raccontato che vorrebbe tornare a lavorare con il figlio Edoardo Ponti: "Abbiamo voglia di lavorare ancora insieme, ricordandomi certo che l’età della bellezza e dei trent’anni se n’è andata. Ma io credo che qualcosa del tempo passato ci resta sempre. Insieme ci stiamo lavorando". Non ha rivelato, però, di cosa si tratta il nuovo progetto: "Si vedrà, ma io resto decisamente napoletana, sono superstiziosa: e così preferisco non parlarne. Ma una cosa è certa: non smetto di cercare, di pensare che da qualche parte c’è un ruolo che non mi farà dormire la notte". La celebre attrice ha commentato il film di Paola Cortellesi, C'è ancora domani, confessando di essersi "commossa" alla visione e descrivendo la collega e regista come "una vera poetessa". Marcello Mastroianni il prossimo 26 settembre avrebbe compiuto 100 anni: Loren era legata da una profonda amicizia con l'attore e per questo motivo, continua ad essere "nei miei pensieri, nella mia vita". "Non lo ricordo con dolore, solo col rimpianto di quei momenti infantili, felici".