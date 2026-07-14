“Sofia Loren ricoverata in ospedale”, Alessandra Mussolini smentisce: “È serena e forte”

Alessandra Mussolini, nipote di Sofia Loren, spegne le indiscrezioni sullo stato di salute della diva circolate nelle ultime ore sul web e in alcuni ambienti giornalistici: “Sta bene. Mi ha chiesto di dirvi una sola parola: grazie”.

Nessun ricovero d'urgenza per Sofia Loren, parola della nipote Alessandra Mussolini. Lo stato di salute della diva era tornato al centro dell'attenzione a causa di una serie di indiscrezioni, diffuse sia sui social che in alcuni ambienti giornalistici, che parlavano di un presunto ricovero in ospedale. A spegnere definitivamente le voci e a rassicurare i milioni di fan in tutto il mondo è intervenuta direttamente l'ultima vincitrice del Grande Fratello, che ha affidato a Instagram un video per fare chiarezza sulla reale situazione della zia.

Mussolini ha voluto arginare sul nascere il tam tam di notizie incontrollate che si era generato: "In queste ore stanno circolando tante notizie su mia zia Sofia Loren e sento il bisogno di rassicurarvi personalmente. Zia Sofia sta bene. Non è ricoverata in ospedale e le voci che si stanno diffondendo non corrispondono alla realtà". Mussolini ha poi descritto lo stato d'animo attuale dell'attrice, premio Oscar per La ciociara, dipingendola fedele all'immagine di forza che l'ha sempre contraddistinta: "È serena e forte, con quella straordinaria energia che da sempre la accompagna e che tutti voi conoscete", ha spiegato.

Nonostante la parziale distanza dai riflettori che caratterizza la sua quotidianità negli ultimi tempi, Sophia Loren ha voluto far arrivare la propria voce al pubblico tramite la nipote. Un pensiero doveroso, vista l'ondata di affetto ricevuta non appena si è diffusa la notizia:

Leggi anche Lorena Bianchetti cade durante le registrazioni di A sua immagine: il video sui social

Mi ha chiesto di dirvi una cosa molto semplice, ma che le sta davvero a cuore: ‘grazie!'. Grazie per l'affetto, per i messaggi, per la vicinanza e per l'amore che non avete mai smesso di dimostrarle in tutta la sua carriera. Il vostro affetto è un regalo prezioso e continua a emozionarla ogni giorno. A nome suo, vi abbraccio con grande affetto.

Ancora una volta, a dispetto dei ricorrenti e infondati allarmi che ciclicamente colpiscono le grandi icone dello spettacolo, la diva del cinema italiano rassicura tutti: l'unica notizia da registrare è l'affetto immutato che continua a legarla al suo pubblico.

Sofia Loren (ph MEGA/GC Images)

La preoccupazione dei fan si lega inevitabilmente anche all'età dell'attrice, nata nel settembre del 1934. In una passata intervista rilasciata al settimanale Sette del Corriere della Sera, in occasione del suo novantesimo compleanno, l'icona del cinema italiano aveva ricordato gli inizi difficili a Roma, il coraggio di non voler tornare a Pozzuoli per tentare il tutto per tutto nel cinema, e i tre incontri fondamentali che le hanno cambiato l'esistenza: quello con il grande amore Carlo Ponti e i sodalizi artistici con Vittorio De Sica e Marcello Mastroianni.