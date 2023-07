Simona Ventura: “Lasciai la Rai all’apice del successo, poi sono tornata, ma non mi sono mai pentita” Simona Ventura, intervistata da Monica Setta nel programma “Storie di donne al Bivio”, ha parlato del momento in cui ha deciso di lasciare la Rai e ha iniziato nuove avventure altrove dicendo di non essersi mai pentita di quella scelta.

A cura di Ilaria Costabile

Tra le conduttrici più note della tv e anche più amate c'è Simona Ventura, la cui carriera è stata ricca di programmi che sono diventati dei veri e propri cult del piccolo schermo da X Factor all' Isola dei Famosi, passando per Quelli che il calcio e tanti altri ancora. Intervistata da Monica Setta durante la trasmissione "Storie di donne al bivio", la conduttrice ha raccontato il periodo in cui ha deciso di lasciare la Rai, sebbene fosse all'apice del suo successo, per dedicarsi ad altro.

Gli anni da Super Simo e l'addio alla Rai

C'è stato un periodo in cui Simona Ventura era soprannominata "Super Simo", proprio perché era uno dei volti più presenti nel palinsesto Rai e aveva all'attivo varie trasmissioni tv. Di quel periodo ne parla con trasporto, riconoscendo però che aveva completamente assorbito la sua vita:

Gli anni da Super Simo? Non avevo molto tempo, ho lavorato tanto. Per me il lavoro era anche passione. Non mi ponevo cose da raggiungere, avevo già ottenuto più di quanto potessi immaginare. Però non ho rimpianti di quel periodo, non ho rimorsi e rimpianti a dire la verità.

Non ha avuto rimpianti nemmeno quando ha deciso di lasciare la tv pubblica, non solo perché oberata di lavoro, ma anche perché aveva la necessità di misurarsi con nuove sfide, anche intellettuali. Quindi, una volta lasciatasi alle spalle il successo in Rai è poi approdata a Mediaset, dove è stata accolta da Maria De Filippi e non è mancato nemmeno un passaggio per Sky:

Sì ho lasciato al Rai nel 2011 all’apice del successo. Facevo di tutto, anche più programmi insieme. Ho deciso di cambiare per mia volontà e sono felice delle mie scelte. Mi sono trovata a un certo punto della mia carriera che ho capito che dovevo lasciare qualcosa. Ero stanca e dopo tanti anni facevo fatica a rimanere libera intellettualmente ed editorialmente. Però lo sono sempre stata. Poi mi sono resa conto che era il momento di tornare. Erano cresciuti i miei figli e avevano trovato la loro strada e potevo dedicarmi nuovamente alla televisione in pieno. Io sono sempre stata una che risorge. Ho avuto la grande occasione nel 2018 da Maria De Filippi di avere due programmi fortissimi. Ho fatto Amici e Temptation Island.

Paola Perego e Simona Ventura, fonte Instagram

Il ritorno in Rai e l'incontro con Paola Perego

Dopo qualche anno di lontananza dalla tv pubblica, sebbene Simona Ventura non sia mai letteralmente scomparsa dagli schermi, è giunto il momento di tornare in quella che per anni era stata la sua casa televisiva, dove adesso è in pianta stabile con un programma che co-conduce con Paola Perego. Proprio l'incontro con la conduttrice, moglie di Lucio Presta, è stato per lei significativo: